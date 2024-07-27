Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина планирует приехать в Новосибирск

В Новосибирск с визитом может явиться глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом она сообщила, отвечая на комментарии подписчиков в своем Телеграм-канале.

— Вся страна сегодня пишет про то, что Telegram плохо работает. Здесь в Калининграде у меня все без сбоев. PS: В Новосибирск – осенью, — написала чиновница без подробностей.

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что в Новосибирске отменили выступление рэпера Slimus, которое должно было пройти в баре «Руки вверх» 27 июля. Предполагается, что к этому решению организаторов подтолкнула Екатерина Мизулина. Чиновница раскритиковала творчество Slimus, назвав его песни деструктивными.

Ранее редакция сообщала о том, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пристыдила новосибирских школьников за черные полосы в классах. Подростки подхватили глупый тренд, который завирусился в TikTok — под трек «Со мной воюет сатана» школьники чиркают полы в учебных классах.