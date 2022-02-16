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Приложение «Фонарик» может воровать личные данные со смартфона

  • 16/02/2022, 14:00
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Приложение «Фонарик» может воровать личные данные со смартфона
Эксперт рекомендует пользоваться только официальными магазинами приложений.

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что защитить личные данные, сохраненные на мобильном устройстве, легче, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов.

По словам специалиста, к утечке сообщений, фотографий, контактов, переписок и банковских данных может привести, в частности, наличие вредоносного ПО. Шпионские системы часто запрашивают доступ к различным функциям и файлам телефона и к управлению ими. Это может быть совершенно любое приложение, например, видеоредактор или простой фонарик.

Чтобы избежать заражения мобильного устройства, отмечает Лынова, необходимо пользоваться только официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store), но и это не всегда гарантирует безопасность скачиваемого приложения.

Фото: pixabay.com — JESHOOTS-com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : смартфон приложения мобильное устройство вредоносное ПО


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