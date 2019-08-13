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Опухоль мозга: самодиагностика на ранних этапах

  • 13/08/2019, 10:47
Опухоль мозга – опасное заболевание, исход которого во многом зависит от ранней постановки диагноза. К сожалению, часто люди обращаются к врачу слишком поздно, игнорируя первые симптомы. Именно о них сейчас и поговорим.

Общая информация об опухолях мозга

  • Нейроны обладают удивительным качеством – они практически не подвержены делению. Тем не менее, в нервной системе человека достаточно других клеток, которые могут стать основой для роста опухоли.
  • Опухоль может появиться в любом возрасте. Даже при внутриутробном развитии ребенок не защищен на сто процентов от появления так называемой эмбриональной опухоли. Диагностировать такое заболевание, как правило, удается лишь после рождения, и здесь очень важно своевременно начать лечение.
  • Вообще опухоли опасны тем, что долгое время могут расти без проявления симптомов. Поэтому так важно проходить регулярную диспансеризацию, которая для граждан РФ проводится каждые 3 года бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
  • Нервная система является очень пластичной, поэтому любые патологические изменения, происходящие в человеческом мозге, обычно компенсируются. С одной стороны, это хорошо. С другой же – такая особенность затрудняет своевременную диагностику. К тому же опухоль мозга часто не дает болевых ощущений, так что человек может даже не подозревать о ее наличии.

Симптомы опухоли мозга

Существует ряд признаков, которые должны насторожить каждого. Вам следует срочно обратиться к врачу, если у вас наблюдается:

  • Тошнота и/или рвота. Это часто происходит из-за повышенного внутричерепного давления, приводящего к сжатию мозговых структур. Причем тошнота и рвота никак не связаны с питанием, и могут возникать без каких-либо видимых причин;
  • Нарушение координации движений, частые головокружения, покачивания. Если вам кажется, что предметы вокруг колышутся, или вы промахиваетесь, когда пытаетесь взять чашку с чаем, пора бить тревогу;
  • Эпилептические проявления. Если врач диагностировал приступы эпилепсии, важно прояснить, какие органические причины вызвали болезнь. Обойдите несколько докторов и добейтесь точного диагноза;
  • Нарушение сенсорной чувствительности. Искаженное восприятие звуков, запахов или тактильных ощущений также является поводом для обращения к доктору. Часто беременные женщины списывают такие симптомы на изменение гормонального фона в период вынашивания ребенка. Но лучше все же проверить свое здоровье;
  • Зрительные проблемы. Если вдруг стало двоиться в глазах, появились участки, выпадающие из поля зрения, или же возникли зрительные галлюцинации, не затягивайте с походом к врачу.

Если вы нашли у себя любые из описанных симптомов, это не повод для паники, возможно, что причина в банальном переутомлении. Тем не менее, лучше перестраховаться. Обратитесь к специалисту, и тогда, в случае необходимости, вы сможете вовремя поймать болезнь и подавить ее в зародыше.

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