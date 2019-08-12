Правила хорошего сна

Что такое биологические ритмы, и во сколько на самом деле нужно ложиться спать? Как помочь себе при бессоннице? Есть ли смысл в таблетках? Ответы на эти вопросы и другие лайфхаки для хорошего сна вы найдете в этой статье.
Давайте поговорим лишь о тех способах отлично выспаться, которые имеют доказанную эффективность. Это значит, что данные рекомендации сформированы на основе экспериментальных научных исследований и поддерживаются квалифицированными врачами-сомнологами:
Время отхода ко сну
Утверждение о том, что самый лучший сон – до 12 часов ночи, в реальности ничем не подкреплено. Час, когда нужно лечь в постель, зависит от нескольких моментов – ваших индивидуальных особенностей, жизненного распорядка и заданного времени пробуждения.
Как правило, взрослому человеку требуется 7-10 часов сна, чтобы с утра чувствовать себя отдохнувшим и не «клевать носом» посреди рабочего дня. При этом ляжете ли вы спать в 9 вечера или в час ночи не так важно – главное, соблюдать правила, о которых мы рассказываем здесь, а также учитывать биологические ритмы сна. Сон – это процесс, состоящий из нескольких циклов длительностью 90 минут. Легче всего просыпаться на завершении очередного ритма, соответствующего стадии быстрого сна. А это значит, что время вашего сна должно состоять из нескольких 1,5-часовых отрезков. Таким образом, во сколько бы вы ни заснули, вы сможете хорошо выспаться через 9, 7,5 или даже 6 часов (все эти периоды без остатка делятся на 90-минутные отрезки). Значит, если ваш будильник заведен, к примеру, на 7 утра, лечь спать нужно в 10 или в 11-30 вечера
Физиологические факторы, влияющие на качество сна
Для полноценного сна также необходимы:
Эмоциональные аспекты здорового сна
Самое худшее, что вы можете сделать перед сном – начать волноваться. В том числе о том, что не сможете заснуть. Поэтому перед отходом ко сну:
Расслабьтесь, подумайте о чем-нибудь хорошем;
В случае длительной бессонницы, когда ничего из рекомендованного выше не помогает, обратитесь к доктору неврологу или сомнологу.
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