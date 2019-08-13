Новосибирские предприниматели не спешат за кредитами

В 14 российских регионах из 23, принимавших участие в исследовании «Индекс RSBI» (проводится ПАО «Промсвязьбанк» совместно с «Опорой России»), деловая активность малого и среднего бизнеса по итогам второго квартала 2019 года находится в зоне роста. В этот список входит и Новосибирская область — 53,5 пункта. Для сравнения, наиболее высокие показатели деловой активности второй квартал подряд демонстрируют предприниматели республики Башкортостан (58,9 п.), Тюменской области (57,8 п.) и Забайкальского края (56,4 п.) Общее значение Индекса RSBI по России во 2 кв. составило 52,0 пункта, говорится в пресс-релизе по итогам исследования. Что касается наибольшего спада деловой активности зафиксирован в Иркутской области (47,5 п.), Красноярском (47,7 п.) и Пермском краях (48,7 п.)

При этом спрос на кредиты в Новосибирске составил 16%. Это ниже, чем в среднем по России — 19%.

— Мы наблюдаем, что в регионах с высокой деловой активностью ситуация в экономике развивается неплохо и кредитные ресурсы малому бизнесу просто не нужны. Роста оборота и прибыли вполне хватает для обеспечения инвестиций, закупок и ведения текущей деятельности. Кредиты — это относительно дорогой ресурс и, как правило, благополучный бизнес использует их по минимуму, — комментирует результаты исследования руководитель среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов. — В регионах с низкой деловой активностью кредиты используются как один из источников для поддержки бизнеса.

Отказы в предоставлении займов в Новосибирске составили 19%. Для сравнения, в Забайкальском крае доля отказов — 57%, в Иркутской области — 50%, в Красноярском крае — 47%. Проанализировав полученные данные организаторы исследования констатировали, индекс доступности кредитов в большинстве регионов «застыл» на равновесном уровне, не показывая изменений три квартала подряд.

— Такое положение дел является следствием того, что условия получения кредитов для предпринимателей почти не меняются, т.е. не улучшаются и не ухудшаются, — поясняют эксперты. — При это во 2 квартале 27% компаний сегмента МСБ имели кредит в банке. Ежеквартально получают кредит в среднем 10-11% предпринимателей. В разрезе отраслей наибольшее проникновение кредитования наблюдается в торговле (33%) и производстве (31%), наименьшая — в сфере услуг (20%). В последнем сегменте наблюдается высокая доля отказов — 52%.

Значение индекса инвестиций во 2 квартале 2019 года снизилось, но находится в зоне роста. Такая динамика индикатора связана с расхождением прогнозов предпринимателей с фактически осуществленными инвестициями. Так, во 2 кв. их планировали нарастить 28% от компаний МСБ, а сократить 6%. В результате инвестиции нарастили 18%, а сократили — 11%. Доля компаний, которые инвестиции не наращивает и не сокращает снижается и во 2 кв. 2019 года составила 71%. Происходит это преимущественно за счет тех, кто инвестиции увеличивает, но растет и число тех, кто их сокращает, отмечается в исследовании.

Значения кадрового индекса во 2 кв. 2019 года снизилось, но находится в зоне роста.Такое изменение индикатора было схоже с инвестиционной компонентой. В частности, возникло расхождение прогнозов предпринимателей относительно найма персонала с фактически осуществленными действиями. Так, во 2 кв. планировали нарастить штат 19% от компаний МСБ, а сократить 7%. В результате его нарастили 13% и сократили — 13%.

— Доля компаний, отметивших улучшение условий для ведения бизнес выросла во 2 кв. 2019 года в два раза до 18%, а фиксирующих ухудшение – сократилась с 43% до 33%. Но число пессимистов по-прежнему заметно выше оптимистов, — констатируют авторы исследования.

В разных категориях МСБ наиболее оптимистичными в части условий для ведения бизнеса являются средний бизнес и молодые предприниматели, пессимистичными — сфера услуг и микробизнес. Доля компаний, ожидающий улучшение ситуации в экономике на ближайшие три месяца, остается низкой и составляет всего 8%, позитивным сдвигом является снижение доли ожидающих ухудшения в пользу нейтральных оценок.

В разных категориях МСБ наиболее оптимистичными в части ожиданий улучшения ситуации в экономике можно отметить лишь молодых предпринимателей (12%). На ближайшие три месяца улучшения условий для ведения собственного бизнеса ожидают 21% от опрошенных нами предпринимателей, кварталом ранее — 27%. При этом в части экономики РФ в целом улучшения ждет всего 8% компаний сегмента МСБ, кварталом ранее таких было 9%. Ухудшения условий для собственного бизнеса прогнозируют 23% компаний, а для экономики в целом — 39%.

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