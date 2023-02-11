Опыт Омского нефтеперерабатывающего завода планируют тиражировать на Россию

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым, посетил Омский НПЗ «Газпром нефти» и провел совещание по технологическому суверенитету нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства в телеграм-канале ведомства. Ключевые итоги встречи:
На совещании по технологическому суверенитету нефтеперерабатывающей промышленности представители Минэнерго, Минпромторга, «Газпром нефти» и ее подрядчиков обсудили поставки и сервисный ремонт оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности в условиях санкций, а также его стандартизацию и локализацию производств в России. По итогам совещания Александр Новак поручил Минпромторгу собрать потребности компаний в оборудовании и запчастях для НПЗ, составить базу данных и соответствующий реестр. Он также поручил использовать российские стандарты при производстве и закупке оборудования.
Фото из телеграм-канала правительства России
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