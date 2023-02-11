Опыт Омского нефтеперерабатывающего завода планируют тиражировать на Россию

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым, посетил Омский НПЗ «Газпром нефти» и провел совещание по технологическому суверенитету нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства в телеграм-канале ведомства. Ключевые итоги встречи:

Регион готов построить еще 9 газовых АЗС в дополнение к 11 действующим и субсидирует перевод общественного и личного транспорта на газ.

В 2022 году на Омском НПЗ завершилось строительство нового комплекса глубокой переработки нефти, позволившего увеличить выпуск светлых нефтепродуктов. По итогам его ввода глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100% — это рекордный показатель для НПЗ в России и мире.

— Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны, — сказал вице-премьер.

На совещании по технологическому суверенитету нефтеперерабатывающей промышленности представители Минэнерго, Минпромторга, «Газпром нефти» и ее подрядчиков обсудили поставки и сервисный ремонт оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности в условиях санкций, а также его стандартизацию и локализацию производств в России. По итогам совещания Александр Новак поручил Минпромторгу собрать потребности компаний в оборудовании и запчастях для НПЗ, составить базу данных и соответствующий реестр. Он также поручил использовать российские стандарты при производстве и закупке оборудования.