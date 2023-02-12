Передовая инженерная школа НГУ за год заключила соглашения на 75 млн рублей

За первый год реализации проекта Передовая инженерная школа НГУ «Когнитивная инженерия» заключила соглашения о проведении НИОКР на общую сумму более 75 млн рублей.

Запущено 7 совместных с партнерами проектов:

три проекта по направлению «Аэрокосмическое приборостроение»: проекты с АО «ИСС», касающиеся технологий автоматизации мониторинга бортовых спутниковых систем с применением современных сенсорных устройств, разработки и апробация элементов сквозной технологий спутникового интернета вещей путем организации пилотных зон передачи данных из удаленных и обширных территорий (совместно с АО «Норильск-Телеком»), проект с АО «ОДК» по технологической платформе оптимизации технических устройств на основе суррогатного моделирования».

два проекта по направлению «Биологические сенсорные системы» с ООО «МБС» по созданию платформы рационального дизайна олигонуклеотидов и платформы для прототипирования микрофлюидных технологий.

два проекта с Научно-Техническим центром «Газпром нефти» по направлению «Геофизические системы для нефтегазовой отрасли», касающиеся интеллектуального анализа геофизических данных для повышения точности геологических моделей месторождений углеводородов и математического моделирования процессов интенсификации нефтедобычи.

На базе ПИШ действует три магистерских программы – «Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование», «IT-геофизика» и «Моделирование нефтегазовых систем», – на которых уже обучается 25 студентов. В рамки деятельности ПИШ включены 65 бакалавров, обучающихся в Инженерной школе Механико-математического факультета НГУ.

Задачи для реализации в 2023 году включают:

Увеличение числа студентов и трансформацию проектной деятельности на магистерской программе «Космическое и специальное приборостроение».

Создание программы ДПО «Технологические применения методов искусственного интеллекта»

Формирование и запуск новой программы бакалавриата на ММФ НГУ «Новая механика», а также трех новых программ магистратуры.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был запущен Минобрнауки РФ в 2022 году. По итогам конкурсного отбора в 15 регионах страны появилось 30 передовых инженерных школ, созданных в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Цель проекта – обеспечить высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости, создавать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с высокотехнологичными компаниями России.