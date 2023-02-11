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Новосибирский завод создает совет директоров

  • 11/02/2023, 14:26
совет директоров на НЗРМ
Чтобы в структуру управления людей с компетенциями, отсутствовавшими у специалистов предприятия.

На общем собрании участников ООО «НЗРМ» принято решение об утверждении положения о совете директоров предприятия и определении его численного и персонального состава. Соответствующие изменения внесены в устав общества, опубликованного в новой редакции на странице эмитента на сайте Интерфакс.

Наличие в обществе совета директоров позволит повысить его инвестиционную привлекательность благодаря снижению корпоративных рисков, а также расширить компетенции топ-менеджмента путем привлечения в команду новых высокопрофессиональных участников, пояснили в пресс-службе финансового консультанта предприятия ООО «Юнисервис Капитал».

— Привлечение в структуру управления людей с компетенциями, отсутствовавшими у специалистов НЗРМ, позволит заводу расширить кругозор, получить консультации по выходу на ранее не охваченные сегменты рынка. Опыт членов совета директоров — это качественно новые управленческие решения и инсайды других рынков. Уверен, это решение позволит усилить динамику интенсивного развития предприятия в целом, — поясняет директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

Создание совета директоров соответствует рекомендациям рейтингового агентства «Эксперт РА». Напомним, что в 2022 компании присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом и подтверждением/пересмотром в апреле 2023 года.

ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») — один из крупнейших металлообрабатывающих заводов за Уралом. Основан в 2015 году. Клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия России. Ежемесячно завод оказывает услуги более 200 заказчикам. В январе 2022 года компания разместила второй выпуск облигаций объемом 160 млн рублей.  Летом 2022 погасила первый выпуск.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации на рынке металлопроката. 

Фото с сайта завода

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Совет директоров предприятие Новосибирска


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