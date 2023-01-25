Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан успешным и уникальным

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации, развёрнутых на территории Новосибирской области. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в большой и важной работе по оказанию всесторонней помощи мобилизованным и членам их семей.

Напомним, что в соответствии с распоряжением губернатора, в целях оказания информационной и психологической помощи мобилизованным гражданам и оперативного реагирования на их обращения, в том числе по оказанию мер поддержки семьям мобилизованных, с 3 октября 2022 года в местах размещения мобилизованных и проведения боевого слаживания подразделений Правительством Новосибирской области были организованы консультационные центры по вопросам частичной мобилизации. Центры были организованы на базе: НВВКУ, на военных полигонах «Шилово» и «Кольцово».

К работе в КЦ были привлечены: сотрудники министерства труда и социального развития области, в том числе психологи; сотрудники Федеральной службы судебных приставов; Федеральной налоговой службы России; работники Центрального банка, Сбербанка, ВТБ и полевого банка Министерства обороны. По мере поступления обращений и расширения тематики вопросов к работе в Центрах привлекались нотариусы, юристы, работники отделов ЗАГС, сотрудники военных комиссариатов, прокуратуры, общественной приёмной партии «Единая Россия», волонтёры и другие специалисты – всего более 100 из 18 органов государственной власти и организаций. Непосредственно организацию деятельности консультационных центров осуществляла общественная приёмная губернатора области.

За время работы в центры от мобилизованных граждан поступило несколько тысяч обращений, и ни одно из них не было оставлено без рассмотрения, реагирования и принятия мер.

В процессе работы оперативно было организовано взаимодействие с правительствами Красноярского края, Иркутской области, Республик Алтай и Тыва. Представители органов власти этих субъектов РФ были направлены в Новосибирскую область и приняли активное участие в работе консультационных центров.

Фото с сайта правительства Новосибирской области