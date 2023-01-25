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Новосибирский девелопер стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2022»

  • 25/01/2023, 09:00
инвестиционный проект
Экспертный совет Международного форума «Инновации и развитие» принял решение о включении компании в число 100 лучших предприятий России.

Всероссийское признание

В рамках Международного форума «Инновации и развитие» подведены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2022». Главной задачей конкурса является стимулирование конкурентоспособности предприятий и организаций в России, что в свою очередь гарантирует поддержание качества предоставляемых ими услуг, способствует внедрению и развитию современных инноваций и технологий.

Экспертный совет форума принял решение о включении компании «Лидер Инвест Групп» в число 100 лучших предприятий России в номинации «Лучшая девелоперская компания». Отмечается, что основными критериями при определении победителей являлись следующие показатели участников конкурса: деловая репутация и активность, развитие трудовых ресурсов, а также реализация инновационных проектов.

инвестиционный проект

Земля для бизнеса

Напомним, «Лидер Инвест Групп» развивает земельный кластер общей площадью 2,5 тысячи гектаров на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области — масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский».

В его состав входят кластеры с земельными участками для бизнеса. Резиденты получают возможность строить подходящий именно под их цели объект недвижимости, уйти от расходов на аренду помещений, а также обеспечить комфортные условия работы для своих сотрудников.

Земельные участки различаются между собой категорией земли и видом разрешенного использования. Это позволяет подобрать участок от 50 соток до 100 гектаров под практически любой вид производства и предпринимательства.

Удобная локация

Бизнес-парк находится в ближайшем пригороде, на территории Верх-Тулинского сельсовета — в 5 минутах от границы Новосибирска. Расстояние до площади Маркса — 22 км, до аэропорта — 25 км, до ж/д вокзала Новосибирск-Главный — 27 км.

Непосредственная близость к автомобильной дороге регионального назначения К-17р (Ордынская трасса) дает возможность прямого выезда в сторону Казахстана, Средней Азии и стран Ближнего Востока. Преимуществом являются и удобные выезды как на трассу федерального значения Р-254 (Омский тракт), так и на трассу Р-256 (Чуйский тракт) через новую дорогу Н-2123 Верх-Тула – Ленинское – ОбьГЭС.

инвестиционный проект

Широкий выбор

Земельные участки в бизнес-кластере подходят для размещения самых разных видов бизнеса. Сегодня на площадке — уже более 60 резидентов. Среди них — крупные дилеры сельхозтехники, АЗС, грузовое СТО, сервис по запчастям для сельхозтехники, магазины стройматериалов, грузоперевозки, склады, производства профилированного бруса, полиэтиленовой тары, обработка черных металлов, производство мебели, кондитерское производство и многие другие.

Компании строят склады, производственные и сервисные помещения.

инвестиционный проект

Кадровые решения

Удобное месторасположение кластера позволяет решить кадровый вопрос на предприятиях резидентов и свести к нулю проблему маятниковой трудовой миграции. Уже работающие на площадке компании активно привлекают сотрудников из села Верх-Тула, поселков Ярково, Крупской, 8 Марта и экопоселка «Сибирские просторы» (жилой проект от «Лидер Инвест групп»), которые находятся в непосредственной близости к бизнес-парку.

инвестиционный проект

Развитие кластера

«Лидер Инвест Групп» активно развивает территорию кластера. На сегодняшний день бизнес-парк «Лидер» на 95% заполнен резидентами. В 2022 году компания приступила к освоению очередной площадки с земельными участками для бизнеса общей площадью в 95 га. Здесь уже подведены линии электропередач, газопровод высокого давления, волоконно-оптические линии связи, построена первая очередь внутриплощадочных проездов. Эта локация может привлечь резидентов, занимающихся производством, торговой и складской деятельностью, обслуживанием автотранспорта, общественным питанием, придорожным сервисом, размещением логистических комплексов и объектов формата light industrial.

инвестиционный проект

Напомним, что девелопер предлагает резидентам услугу сопровождения полного цикла в режиме «одного окна» (от подбора и оформления земельного участка до комплексного проектирования, строительства и введения в эксплуатацию капитальных объектов и инженерных сетей). Существенным преимуществом проекта является и тот факт, что управляет площадкой сервисная компания, это дает возможность бизнесу не отвлекаться на содержание дорог и обслуживание общей территории.

Подобрать участок.

«Лидер Инвест Групп»

Тел.: 8 (383) 383–09–29

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Фото предоставлены «Лидер Инвест Групп»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестиционный проект земельный участок для бизнеса бизнес


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