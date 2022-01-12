OR GROUP получила резкий рост продаж в онлайне на новогодних праздниках

За новогодние праздники выручка по онлайн-направлению OR GROUP выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Лидерами продаж стали товары для дома: их доля достигла 32 % от общих онлайн-продаж в натуральном выражении. Средний чек в категории товаров для дома (в нее входят текстиль, посуда для приготовления, мелкая бытовая техника) за период каникул составил 8 486 рублей.

На текущий момент ассортимент товаров для дома насчитывает более 1500 SKU и включает текстиль, товары для интерьера, посуду, хозяйственные товары и т.д. Эта категория является одной из самых быстрорастущих на торговой платформе westfalika.ru.

Доля товаров для дома в онлайн-выручке группы в 2021 году в целом составила 19%. Они пользовались повышенным спросом не только на онлайн-площадке, но и в магазинах, их сопоставимые продажи выросли на 13%, а наиболее популярными стали комплекты постельного белья, сообщила пресс-служба компании.

Повышенный спрос на товары для дома в период новогодних праздников привел к изменениям в структуре продаж: так, на январских выходных 2022 года доля обуви в общем объеме продаж уменьшилась с 56% до 41%, а доля одежды, наоборот, выросла с 8 до 12%.

— Пандемия коронавируса оставила след в потребительском поведении и привычках. Несмотря на существенное ослабление действующих ограничений, наши покупатели проводят много времени дома, и поэтому стремятся сделать свою квартиру комфортной и уютной. Это напрямую отражается на онлайн-продажах, — комментирует Алексей Чаплыгин, руководитель направления онлайн-продаж OR GROUP. — Еще одна из причин популярности товаров для дома в праздничный период — их часто берут в качестве подарков Таким образом, диверсификация ассортимента и развитие дополнительных товарных категорий позволяют нам сгладить сезонность, характерную для fashion-сегмента, и поддерживать высокий спрос на наш ассортимент в периоды традиционного сезонного спада продаж обуви и одежды.

В целом по итогам 12 месяцев 2021 года на маркетплейсе Westfalika было продано около 3 млн товаров.

OR GROUP (MOEX: ORUP), современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7451 объектов в 307 городах России. В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитентом является ПАО «ОРГ».