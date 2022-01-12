Росатом разрешил строительство СКИФ в наукограде Кольцово

Управление государственной экспертизы и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» выдало разрешение на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово, сообщает пресс-служба СКИФ.

— Поскольку наш объект — особенный, то разрешение на строительство мы должны были получать именно в «Росатоме». Сейчас мы приступили к подготовке основного контракта с генеральным подрядчиком строительства — АО «Концерн Титан-2». На данный момент на строительной площадке СКИФ выполняются подготовительные работы, которые должны завершиться в марте 2022 года, — прокомментировал директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров.

Параллельно идет работа по изготовлению оборудования, которое будет смонтировано в ЦКП «СКИФ». Единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке технологически сложного оборудования ускорительного комплекса выступает Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Весной 2022 года ученые рассчитывают получить первый электронный пучок проекта СКИФ в радиационно-защищенном зале ИЯФ СО РАН.