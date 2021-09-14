Как защититься, если мошенники взяли на вас кредит

Юристы рассказали в беседе с «Известиями» о том, что делать, если мошенники оформили на ваше имя крупный кредит.

По словам юриста Анны Половой, в первую очередь необходимо проверить, не потерян ли паспорт. Если выяснится, что документ утерян, то следует незамедлительно обратиться в полицию. Далее нужно подать в правоохранительные органы заявление о мошенничестве.

В случае, если пострадавший получил уведомление от банка или МФО, то необходимо через эту же организацию потребовать признать кредитный договор недействительным, так как подпись заемщика является фальшивой.

Похожая процедура предусмотрена, если приходит судебное решение, добавил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев.

Специалист отметил, что пострадавшему от мошенников нужно ознакомиться с материалами дела в суде, чтобы понять, на каком основании был выдан кредит.

— Далее, после иска, проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признает договор недействительным, — рассказал он, добавив, что на этом основании могут быть отменены все ранее принятые судебные акты.

Также эксперты советуют обратиться в интернет-приемную Центрального Банка России. Там можно предоставить доказательства, что в момент выдачи кредита человек находился в другом городе или был на работе.

Тем не менее существует несколько ситуаций, когда гражданин обязан погасить чужой кредит.

— Во-первых, если он является созаемщиком. Во-вторых, если гражданин является поручителем. Причем по общему правилу поручитель отвечает перед кредитором наравне с основным должником, то есть кредитор может обратиться к поручителю напрямую, не обращаясь при этом к основному должнику. Однако солидарный характер ответственности поручителя можно изменить в договоре поручительства. В-третьих, граждан обязан погасить чужие долги, если лицо приняло наследство, в состав которого входят долги наследодателя, — отмечает руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анастасия Подковко.

Если вы хотите обезопасить себя и промониторить возникновение внезапного долга на свое имя, можно обратиться в Бюро кредитных историй, направив запрос через сайт Центробанка. Подать заявку можно онлайн на портале госуслуг или лично, обратившись в любой банк или любое бюро кредитных историй.