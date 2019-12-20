Организация заплатила один миллион рублей за коррупционное правонарушение

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска Новосибирской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Грива», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что в апреле 2019 года Кировский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении регионального менеджера крупной торговой сети, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

— Установлено, что с июля по сентябрь 2017 года злоумышленник получил от коммерческого директора ООО «Грива» денежные средства в интересах юридического лица в целях надлежащего исполнения заключенного между организациями договора. Указанные действия стали возможными ввиду непринятия обществом мер по противодействию коррупции. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), — говорится в сообщении пресс-службы.

По постановлению прокурора мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере 1 млн рублей. По ходатайству прокуратуры судья арестовал имущество фирмы в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.

— Организация пыталась оспорить решение судьи, однако Новосибирский районный суд оставил судебный акт в силе, — отметили в прокуратуре.

В настоящее время общество, с учетом требований законодательства о 7-дневном сроке уплаты штрафа со дня вступления в законную силу постановления о его наложении, полностью исполнило свою обязанность по оплате административного штрафа.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny