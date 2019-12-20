Застройщики сомневаются, что региону удастся исполнить нацпроект «Жилье»

— Согласно проектным декларациям, подготовленным застройщиками на ближайшие 3-5 лет, 2019 год мы закрываем с запланированными 1,65 млн кв. м сданного жилья. Прогноз планируемого ввода жилья в эксплуатацию в Новосибирской области на 2020 год — 1,3 млн кв. м, на 2021 год — 878 тысяч кв. м, 2022-2024 годы также проваливаются: 259, 213 и 170 тысяч кв. м соответственно. Напомню, по нацпроекту в 2024 году мы должны сдать 2,6 млн кв. м жилья. Что будет дальше — мне сказать трудно, но об этом нужно думать сегодня, так как новые застройщики на рынке не появятся, на нем будут работать действующие игроки, — констатировал, выступая на совещании Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», президент саморегулируемой организации НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

По его словам, в топ-10 застройщиков региона, которые в ближайшие 4-5 лет, судя по опубликованным на их сайтах декларациям, планируют сдать не менее 100 тысяч кв. м жилья, входят ГК «Брусника» (154 тысячи кв. м, 19 домов), ГК АКД (143 тысячи кв. м, 26 домов), ООО СК «Вира-Строй» (126,8 тысячи кв. м, 18 домов), ГК «Сибмонтажспецстрой» (126,6 тысячи кв. м, 9 домов), ГК «Стрижи» (125 тысяч кв. м, 21 дом), СХ «Строй-мастер» (118 тысяч кв. м, 12 домов), ООО «Краснообск-Монтажспецстрой» (117 тысяч кв. м, 10 домов), ГК «Первый строительный фонд» (117 тысяч кв. м, 17 домов), ООО «Энергомонтаж» (111,6 тысячи кв. м, 7 домов), ООО «Жилищная инициатива» (109 тысяч кв. м, 12 домов).

По приведенной Савельевым статистике, Новосибирская область по итогам 10 месяцев 2019 года скатилась на 12 место по объему ввода новостроек, в 2018 году регион занимал 7-8 место. Эксперт также отметил, что сегодня в регионе работают 185 застройщиков (35 тысяч договоров), из них 107 — по старым правилам (23 тысячи договоров), 49 (8909 договоров) являются проблемными, 22 (1332 договора) планируют получить проектное финансирование и использовать эскроу-счета, 7 (1545 договоров) — предполагают завершить строительство за свой счет. С привлечением средств граждан сегодня в регионе строятся 554 дома (5,5 млн кв. м), из них 412 получили разрешение о соответствии старым правилам (3,8 млн кв. м), 66 домов (882 тысячи кв. м) уже признаны проблемными, 25 домов (233 тысячи кв. м) застройщики достраивают за свой счет.

По его данным сегодня в Новосибирской области только 28 застройщиков перешли на проектное финансирование. 53 дома (393 тысячи кв. м) получили положительное решение на финансирование в кредитной организации. По этим проектам заключено 612 договоров. Только 7 банков (из 50 работающих в регионе) открывают счета эскроу и работают с проектным финансированием. В результат,е через проектное финансирование на ноябрь 2019 года в Новосибирской области в строительство привлечены 6 млрд рублей (19 сделок), в Сибири — 19 млрд рублей (43 сделки, в среднем по 444 млн рублей), в России — 640 млрд (519 сделок, из них 46 сделок на 326 млрд в Москве). В Новосибирской области открыты 767 счетов эскроу (на них размещено 1,6 млрд рублей), в Сибири — 1332 счета (2,87 млрд), в России — 23 тысячи счетов (73,8 млрд, из них 5,5 тысяч на 35 млрд — в Москве).