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Организованных тургруп из Новосибирска в Крыму нет

  • 24/06/2024, 18:59
Автор: Юлия Данилова
Организованных тургруп из Новосибирска в Крыму нет
Новосибирцы покупают туры для отдыха на полуострове в онлайне и добираются самостоятельно, либо через Москву.

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского туристического рынка говорят, что с 2022 года компании не продают организованные туры в Крым.

— Сейчас на юге туристов принимает только аэропорт Адлера. Из него новосибирцы едут в Краснодарский край, Абхазию, возможно, Крым, но это отследить сложно. Чартерные операторы большие программы в Крым сейчас не формируют, — комментирует исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

По ее словам, в НАТО информации об отказе от приобретенных новосибирцами услуг на отдых в Крыму также нет.

— При отказе турист должен обратиться в то место, где он покупал услугу в рамках договора, — поясняет Фоменко. — Не исключаю, что некоторые туристы останавливаются в Сочи и могут выехать на экскурсию в Крым. Но добираться до него на автобусе\машине достаточно сложно — 13 часов по загруженной трассе Краснодарского края. Кроме того, это достаточно дорого.

Руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр» Сергей Михайлов также отметил, что в компании давно нет продаж туров в Крым.

— На этом направлении остались туры в Сочи, Абхазию. Если новосибирцы едут в Крым, то самостоятельно. Многие боятся туда ехать, кому-то долго и дорого добираться. В этом сезоне у новосибирцев популярна Турция, — говорит Михайлов.

По данным онлайн-ресурсов, новосибирцы сегодня могут приобрести туры в Севастополь на две ночи (3 дня) по цене от 2500 рублей за человека за ночь без перелета и питания, на 10 дней по цене от 15 тысяч рублей без перелета и питания. В некоторых объявлениях указано, что бесплатная отмена возможна за несколько дней. В некоторых, что при отмене бронирования стоимость не возвращается.

По словам Сергея Михайлова, на сайтах ряда московских туроператоров еще есть предложения по отдыху в Крыму. Некоторые компании убрали предложения с сайта.

— Ряд туроператоров сообщили, что готовы возвращать деньги при отказе туристов от отдыха, если будут соответствующие обращения, — добавил собеседник Infopro54.

Напомним, 23 июня, под обстрел попал пляж на севере Севастополя в Учкуевке, По данным ТАСС, пострадали более 150 человек, четыре человека погибли. Соболезнование пострадавшим и их родственникам высказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

24 июня в Республике Крым и в Севастополе объявлен День траура.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск Крым

Теги : туризм отдых в Крыму обстрел пляжа в Севастополе


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