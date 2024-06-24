Черную змею заметили за школьным двором в Новосибирске

Жители Советского района опубликовали в социальных сетях фото черной змеи, которую случайно встретили около школы № 179.

Читатели выразили опасения в комментариях по поводу опасности такой находки. Редакция Om1 Новосибирск узнала опасно ли пресмыкающееся у специалиста Центра реабилитации диких животных Алисой Богомоловой.

― Если увидели змею, обходите её стороной. По фото не ясно уж это или другая змея. Рядом с водоемами на ГЭС всегда обитали ужи и гадюки, ― рассказала Алиса.

Эксперт подчеркнула, что Ужи, как правило, безвредны, в отличие от гадюк. Но в случае укуса необходимо срочно обратиться к врачу для удаления яда и назначения терапии.

― В первое время после укуса змеи главное — пережить токсикоз. Он похож на хворь с температурой и сопровождается ломотой в теле. Никаких противоядий обычно нет. Можно наложить жгут, чтобы яд меньше распространялся по организму, ― советует специалист.

По данным ЦРЖД, в области не обитает смертельно опасных змей.

Богомолова также напоминает о полезности змей в борьбе с грызунами и просит быть внимательными и осторожными при встрече с ними.