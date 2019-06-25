Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Орггруппа из Новосибирска совершила незаконные валютные операции в размере более 135 млн рублей

Денежные средства переводились через подконтрольных физлиц с предоставлением в банки города документов, содержащих недостоверные сведения.
  • 25/06/2019, 17:47
Орггруппа из Новосибирска совершила незаконные валютные операции в размере более 135 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

— По версии следствия, в 2015-2017 годах участники организованной группы в количестве пяти человек совершали незаконное валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки города документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода. За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн. рублей. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СК РФ по Новосибирской области

Популярное с сайта

«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

25/06/2019, 16:35
По словам губернатора области, компания ведет переговоры о получении банковских кредитов на проект.
Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

25/06/2019, 16:12
В течение осеннего семестра 2019 года планируется работа над промышленным образцом, который будет автоматизирован.
Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

25/06/2019, 13:53
Формально — чтобы упорядочить законодательство в трех районах, где вместо выборов депутатов делегируют в органы власти.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

В Новосибирской области закуплено 12 тысяч доз полисахаридной менингококковой вакцины

25/06/2019, 18:57

Ситуация с НИИТО и клиникой Мешалкина повлияет на отрасль

25/06/2019, 18:52

Новосибирская область вступила в состав международного туристического союза «Великий чайный путь»

25/06/2019, 18:46

В новосибирской мэрии грядет новая отставка

25/06/2019, 18:23

«Технопром» сохранит повестку 2018 года

25/06/2019, 17:35

«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

25/06/2019, 16:35

Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

25/06/2019, 16:12

Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

25/06/2019, 13:53

Совокупный портфель просроченной задолженности россиян превысил 852 миллиона рублей

25/06/2019, 13:32

Гарантийный фонд предоставил поручительства на 690,3 млн рублей

25/06/2019, 13:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска