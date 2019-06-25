Орггруппа из Новосибирска совершила незаконные валютные операции в размере более 135 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

— По версии следствия, в 2015-2017 годах участники организованной группы в количестве пяти человек совершали незаконное валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки города документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода. За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн. рублей. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СК РФ по Новосибирской области