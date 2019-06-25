«Технопром» сохранит повестку 2018 года

— Мы приняли решение на «Технопроме-2019» повторить основную повестку форума 2018 года и вновь обсудить вопрос кооперации между наукой и индустрией, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он подчеркнул, что это ключевой вопрос развития научно-технологической инициативы в России в целом, и в области, в частности.

— Речь идет о заказе со стороны промышленников исследовательских работ, создании условий о передаче и внедрении научных разработок во все отрасли экономики, — добавил Травников. — Кроме того, в время форума планируется обсудить ход реализации программы «Академгородок 2.0».

Губернатор пояснил, что регион ожидает достойного представительства от гостей —членов федерального правительства. Сейчас руководители ведомств согласовывают свои графики на сентябрь и в ближайшее время станет известно о составе делегации.

Отвечая на вопрос журналистов возможно ли, что в ходе форума «Технопром-2018» пройдет заседание Госсовета РФ по науке Андрей Травников отметил, что график его заседаний согласуется с президентом РФ. Пока подтвержденной повестки на сентябрь нет, но он не исключил, что это возможно. Напомним, новосибирский губернатор возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Образование и наука».

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