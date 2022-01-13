ОСАГО может подорожать на 48%

По оценкам регулятора, стоимость полиса может вырасти на 2567 рублей, сообщает газета «Известия». В Центробанке поддерживают законопроект Минфина и считают, что вводить изменения следует поэтапно. На первом этапе страховка станет дороже как минимум на 21% (1123 рубля), а еще через год — на 27% (1444 рубля).

Отмечается, что подорожание произойдет, если Минфин примет законопроект об увеличении выплат по ОСАГО, а также отмене учета износа деталей транспортного средства. Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Данное нововведение позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника аварии и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной.