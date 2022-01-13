На субсидии детским развлекательным центрам зарезервировали 31 млн рублей

— На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрированы 247 предприятий и ИП, осуществляющих деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях). В этих хозяйствующих субъектах трудоустроены 1395 сотрудников, — сообщил Infopro54 замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин.

По его словам, на одного трудоустроенного компенсационная выплата составит 22,5 тысячи рублей. Общий фонд для выплаты субсидий — 31 млн рублей. Прием заявок на господдержку начнется с 18 января и завершится 14 февраля. Напомним, в Новосибирской области посещение гражданами аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях) было приостановлено с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в связи с пандемийными ограничениями.

Судя по документам, размещенным на сайте Минпромторга, субсидия будет предоставляться предпринимателям, если они выполнят следующие условия:

— на дату подачи предложений они не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора, являющиеся индивидуальными предпринимателями, не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

— они не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

— они не должны получать средства из областного бюджета на компенсацию затрат на выплату заработной платы сотрудникам хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях) на территории Новосибирской области, посещение которых гражданами приостановлено с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов.

Кроме того, предприниматели должны подтвердить, что не осуществляли деятельность по оказанию услуг в сфере отдыха и развлечений в период с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Наконец, при получении субсидии они должны принять на себя обязательство сохранить рабочие места в первом квартале 2022 года.

Если эти требования не будут выполнены, то получатель субсидии должен вернуть ее в бюджет. Целевое использование субсидий будет проверяться Минпромторгом области и органом государственного финансового контроля.

Представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске, председатель комиссии индустрии отдыха и развлечения регионального отделения «Опора России» Антон Степанов отметил, что любая господдержка будет полезна бизнесу. В то же время он сообщил, что на этом сегменте рынка в последнее время в Новосибирске произошло много изменений.

— Много старых игроков ушли, особенно небольших. На их место выходят новые, в том числе сетевые, — поясняет Степанов. — Однако владельцы детских развлекательных центров, работающих в помещениях (indor), по-прежнему действуют разобщенно. В прошлом году мы собирали конференцию в Zoom, предлагали им вступить в «Опору России» и совместно защищать свои права, но до сих пор так никто и не пришел.

Некоторые из опрошенных редакцией участников рынка признались, что ничего не слышали о субсидиях, которые отрасли предложило выплатить правительство Новосибирской области. Между тем, 10 января в Instagram-аккаунте города профессий «Солнечный город» появилось объявление, где коллектив компании прощается с гостями.

— Грустно осознавать, но город профессий «Солнечный город» больше не откроет двери для гостей. Пандемия и ограничения медленно, но верно привели к тому, что с 10 января 2022 года мы официально закрыты, — говорится в сообщении.

С другой стороны, в ТЦ МЕГАС в ноябре прошлого года открылась вторая площадка семейного центра РИОkids.

Первый в Сибири детский город профессий «Солнечный город» открылся в Новосибирске в декабре 2016 года. Это был совместный проект ГК «Холидей» (находится в банкротстве) и семейного центра образования и здоровья «Солнечный город». Площадь центра составляла чуть более 2 тысяч кв. м. На момент открытия в нем были более 30 локаций, в каждой — несколько профессий, у каждой — несколько навыков. Практически все локации были забрендированы партнерами. На открытии центра сообщалось, что в создание проекта вложены около 75 млн рублей. Основным инвестором выступила ГК «Холидей». На окупаемость проект планировалось вывести через 4-5 лет.

Напомним, детские развлекательные центры, расположенные в Новосибирске, были закрыты в связи с пандемией в марте 2020 года. Из карантина им разрешили выйти только в феврале 2021 года, и это разрешение коснулось только развлекательных центров, расположенных в торговых центрах.