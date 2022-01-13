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Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

  • 13/01/2022, 16:00
Автор:
Новости Новосибирска
Но готовы ли город и область им воспользоваться?

В свете «пандемийных» перераспределений турпотоков с ограничениями выездного и курсом на развитие внутреннего туризма, в том числе событийного, у Новосибирской области есть шанс стать точкой притяжения туристов. То есть туротрасль может увеличить вклад в экономику региона. Речь идет о предстоящих международных чемпионатах по волейболу и хоккею, а также о получении Новосибирском статуса новогодней столицы. Однако для получения реальных «плюшек» от этих событий региону необходимо выполнить одно условие — предложить гостям уникальный туристический продукт, «заточенный» непосредственно под их интересы. Об этом рассказали представители туристической отрасли в ходе пресс-конференции в ТАСС.

HoReCа Новосибирска поборется за каждого гостя чемпионата

HoReCа Новосибирска поборется за каждого гостя чемпионата

— Сегодня есть туристы с потенциальным, но отложенным интересом к Новосибирску, (съезжу в Новосибирск, но не в первую очередь), — рассуждает директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления НАТО Виталий Наумов. — В отношении них можно совместить и сделать спусковым крючком те события, которые происходят у нас. Нужно предложить продукты по целевым интересам потенциальных туристов. Нужно организовать фан-зоны, чтобы даже человек, приехавший на чемпионат мира, но не получивший билета, тоже почувствовал себя причастным к этим событиям. Уже не говорю про новогоднюю столицу Сибири. Там тоже нужно продумать комплекс туристических продуктов.

Пока работа в этом направлении только началась, хотя времени до указанных событий остается совсем немного.

— Каждый турпродукт должен иметь свою аудиторию, — сообщает Наумов. — Тем, кто ездит на чемпионаты, «зашла» бы тема гастрономии, активностей, спортивной истории. Мы же, пытаясь впихнуть в программу посещения болельщиками все, что у нас есть, выглядим несколько провинциально. Мы не работаем с целевыми аудиториями. Поэтому у нас в НАТО созрела идея создания продукта для болельщиков, которые приедут, из тех услуг, что существуют, из актуальных продуктов. Цель — чтобы на чемпионаты приехали не 3-5 тысяч обладателей билетов, а на порядок больше туристов, которые приобщились бы к атмосфере и получили туристические впечатления, актуальные по их интересам.

В частности, как отмечает представитель отрасли, если речь идет о туристах-болельщиках, то будущий турпродукт для них должен предусматривать фан-зоны, экскурсии в музеи спортивной тематики, не исключая при этом «традиционных» предложений, к примеру, гастрономического туризма от местных товаропроизводителей.

— Оргкомитеты чемпионатов заинтересованы в продаже билетов, — говорит Виталий Наумов. — Человек, посетивший стадион, дальше их интересов не распространяется. Мы говорим не про привлечение на стадионы — билеты будут проданы. Олимпиада в Сочи, Универсиада в Красноярске дали городам пролонгированный эффект. Люди, приехавшие туда, распространили информацию об этом по соцсетям, простимулировав интерес к месту проведения. Мы с туроператорами должны предлагать акселератор продуктов в формате «волейбол+» или «хоккей+», то есть, условно говоря, «+бар», «+активность». Такие продукты должны быть сформированы в туроператорские пакеты.

В мэрии Новосибирска готовы пойти навстречу предложениям представителям туротрасли. Об этом в ходе пресс-конференции сообщал мэр Анатолий Локоть.

— Пока эти предложения до меня лично не доходили, — говорит градоначальник. — Но мы готовы их рассмотреть и, если они будут способствовать росту привлекательности Новосибирска, пойти навстречу их авторам.

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Что касается текущей туристической привлекательности Новосибирской области «за скобками» международных чемпионатов и новогодней столицы, то здесь все еще печальнее. И дело не только в отсутствии единого координирующего начала. Как рассказывают представители отрасли, многочисленные жители региона, которые могли бы быть вовлечены в развитие, к примеру, сельского туризма, за счет которого имели бы возможность улучшить экономику не только области, района, но даже своего подворья, не проявляют должной заинтересованности.

— В селах огромное количество пустых домов, — говорит председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) по внутреннему туризму Виктор Данн. — Вот точка приложения для создания гостевых домов, ничего выдумывать не надо. Но я встретился с большой проблемой, и она всероссийская: люди не хотят работать, кадров нет. Существуют программы по развитию аграрного туризма, экотуризма. Осталось только, чтобы эти программы заинтересовали массы, надо вовлечь население, подключать руководство районов. В Маслянино мы открыли представительство. Набираем группы, все нормально, но как доходит до дела, до приема гостей нам на местах говорят: «У нас выходной». В гостинице, которая должна принять людей, персонал просто-напросто (Делает жест обозначающий употребление спиртного. — Ред.)!

Напомним, что чемпионат мира по волейболу в Новосибирске должен состояться в 2022 году, по хоккею — в 2023 году.

Фото: pixabay.com автор: kbrady 

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : туризм спорт село бизнес


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