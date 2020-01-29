ОСАГО в Новосибирской области убыточно

Недавно Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что по итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,9% — с 5 701 до 5 423 рублей. Новосибирская область пока не входит в число регионов, где произошло снижение, что свидетельствует о том, что регион вновь оказался проблемным с точки зрения убыточности ОСАГО, сообщили в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Отмечается, что одной из главных причин, негативно влияющих на стоимость ОСАГО, может быть активность недобросовестных страховых посредников.

— У так называемых «черных» автоюристов, как правило, есть несколько отработанных схем, одна из которых — переуступка права требования от автовладельца к юристу. Если произошло ДТП и хозяин автомобиля не хочет тратить время на страховые компании, ГИБДД и очереди, он «уступает» за вознаграждение право требования страхового возмещение юристам. Те, используя подделку документов и фотомонтаж, производят оценку стоимости ущерба, который в разы превышает реальный. Из-за таких накладных расходов страховые компании терпят огромные убытки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты отмечают, что сейчас страховщики Сибири возлагают большие надежды на дальнейшую реформу по индивидуализации тарифов ОСАГО.

— С января 2019 года произошло расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, градации коэффициента «возраст-стаж» возросли с 4 до 58 ступеней, а с апреля коэффициент бонус-малус стал определяться раз в год и закреплять страховую историю за водителем. Второй этап реформы потребовал изменений на законодательном уровне. В Госдуму был внесен правительственный законопроект об ОСАГО, но он был снят с рассмотрения накануне первого чтения — 15 октября, так как изменения могли вызвать повышение тарифов. Документ с усеченными поправками депутаты внесли в ноябре 2019 года, — напомнили в компании.

Более индивидуализированный подход к тарифам даст возможность страховщикам делать персональные предложения, в том числе снижая тарифы в борьбе за добросовестного клиента.

— Это особенно актуально для страховых компаний, работающих в «токсичном» регионе. Находясь на грани выживания, страховщики пытаются навязывать дополнительные услуги, вызывая недоверие у клиентов. Конкуренция среди страховых компаний должна улучшить качество сервиса, вернуть расположение потребителей полисов ОСАГО и побороть такие негативные явления, как езда без полиса и покупка поддельных полисов ОСАГО, — говорят специалисты.

В «ОСАГО: общественная экспертиза» уверены, что помимо улучшения работы страховых компаний, реформа станет материальным стимулом для аккуратной езды, ведь в новой версии законопроекта депутаты ввели новый коэффициент, который накажет водителя за грубые нарушения правил дорожного движения. Автовладельцы начнут относиться к покупке полиса осознанно, понимая, что система стала более прозрачной и не надо больше переплачивать за аварийных водителей.

— В результате дальнейшей реформы все участники рынка ОСАГО выходят победителями – индивидуализация должна привести к справедливым тарифам и улучшить ситуацию в сфере автострахования Новосибирской области как для страхователей, так и для страховщиков, — резюмируют эксперты.

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