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«Трансхимэкспорт» готов вложит в элеватор 1,2 млрд рублей

Но инвестору необходимо параллельное развитие инфраструктуры для обеспечения производства.
  • 29/01/2020, 16:32
Автор: Евгения Серёгина
«Трансхимэкспорт» готов вложит в элеватор 1,2 млрд рублей
В региональном правительстве заявили, что в ближайшее время реализация столь масштабных инфраструктурных проектов с привлечением бюджетных средств невозможна.

ООО «Трансхимэкспорт» (входит в одноименную группу компаний), планируя реконструкцию и модернизацию элеватора в Купино с последующим запуском маслоэкстрактного завода, ориентируется на развитие экономики района в целом. Об этом на заседании инвестиционного совета в правительстве Новосибирской области сообщил представитель компании  руководитель финансово-экономической службы Владимир Тарасов.

 Конечно, с точки зрения финансового анализа можно сказать, что проект  немаржинальный и невыгодный,  говорит Тарасов.  Но, с другой стороны, во-первых, реконструированный комплекс будет основой для дальнейшего строительства маслоэкстракционного завода. Во-вторых, проект послужит драйвером для развития района и позволит обеспечить фермеров твердыми контрактами на сбыт и переработку сырья.

В рамках представленного на инвестсовете проекта группа «Трансхимэкспорт»  планирует провести реконструкцию железобетонного элеватора мощностью 45 тысяч тонн, который эксплуатируется с 1926 года, и поэтапное строительство новых емкостей на 120 тысяч тонн. Новый элеваторный комплекс будет рассчитан на единовременное хранение 165 тысяч тонн сельхозпродукции.

Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей — за счет собственных средств компании. Из них 532 млн (43%) предполагается направить на эстакады, фундамент, силосы первой очереди (40 тысяч тонн) и т.д. На втором этапе 426 млн рублей будут вложены во вторую очередь резервуаров на 40 тысяч тонн и реконструкцию железобетонного элеватора. На третьем этапе предполагается ввести третью очередь новой силосной группы объемом в 40 тысяч тонн.

«Трансхимэкспорт» построит в Купино маслоэкстракционный завод

«Трансхимэкспорт» построит в Купино маслоэкстракционный завод

Завершить модернизацию элеватора инвестор планирует не позднее 2023 года, а после этого приступить к строительству маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн в сутки. Срок окупаемости инвестиций в элеватор без учета господдержки  21,7 лет, индекс рентабельности  около 0,4.

 Налоговые отчисления за 10 лет составят 506,5 млн рублей в бюджет Новосибирской области,  сообщает Тарасов.  Налоговые отчисления в федеральный бюджет — 64,8 млн рублей.

При этом компания-инвестор рассчитывает на поддержку со стороны правительства региона в плане создания ряда инфраструктурных проектов. В частности, речь идет о реконструкции электроподстанции «Купино» и увеличении объема выпуска электроэнергии, строительстве системы водоочистных сооружений и системы отведения сточных вод, организации газообеспечения района, строительстве асфальтированной дороги до села Метелево и ряда других объектов. Некоторые из них «Трансхимэкспорт» готов реализовать и самостоятельно. К примеру, провести реконструкцию железнодорожных путей общего пользования на территории купинского элеватора.

В региональном правительстве заявили, что в ближайшее время реализация столь масштабных инфраструктурных проектов с привлечением бюджетных средств невозможна.

 Эту инфраструктуру невозможно построить к запуску нового производства,  считает губернатор области Андрей Травников.  Стоимость всей заявленной инвестором инфраструктуры в разы превышает объем инвестиций по проекту. Мы, конечно, не отказываемся от газификации Купино, но вряд ли это будет сделано через 3 года.

Инвесторам не хватает электричества

Инвесторам не хватает электричества

Вопрос о модернизации электроподстанции, о котором говорят представители компании-инвестора, остается пока открытым и для АО «РЭС».

 Ориентировочная стоимость  130 млн рублей,  сообщает директор по инвестициям АО «РЭС» Евгений Филиппов.  На 2020 год эта работа не предусматривалась. Тем не менее сейчас в стадии формирования инвестпрограмма компании на 20212025 годы. От филиала поступали предложения по центру питания. Все зависит от лимитов инвестиционной программы. Это мероприятие не первого приоритета, но рассматриваться будет.

В ответ на это глава региона поручил профильному министерству совместно с «РЭС» все-таки проработать данный вопрос.

 Меня настораживает принцип определения приоритетов, — сказал губернатор, обращаясь к представителю «РЭС».  Это ваш будущий потребитель, от которого вы будете получать деньги. Я бы попросил Дениса Николаевича (Архипова, министр ЖКХ. — Ред.) на такие вещи обратить внимание. Это реальный потребитель, который появится через пару-тройку лет.

ГК «Трансхимэкспорт» создана в 1998 году. Одно из основных направлений деятельности — сельское хозяйство. За последние 3 года компания вложила более 1,2 млрд рублей в развитие управления растениеводством на базе ООО «Сибзернопром». «Сибзернопром» обладает инновационным парком техники, позволяющей выполнять любые задачи по выращиванию различных сельхозкультур. На предприятии ГК «Трансхимэкспорт» числятся более 500 штатных единиц.

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