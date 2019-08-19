Осенью Правительство РФ планирует принять госпрограмму для моногородов

Делегация Новосибирской области приняла участие в работе стратегической сессии «МОНОГОРОДА 2024:НАЦПРОЕКТЫ», которая состоялась в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Ее участниками стали делегации 46 моногородов из 17 российских регионов, а также руководители крупных компаний-инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций.

Отмечается, что в рамках работы фокус-групп на дискуссионных площадках с участием экспертов Московской школы управления «СКОЛКОВО» обсуждались проблемы участия моногородов в национальных проектах. На сегодняшний день наиболее активное участие моногорода принимают в нацпроектах «Жилье и городская среда», «Демография» и «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство», «Образование».

По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, осенью может быть принята госпрограмма для моногородов, предусматривающая новые меры поддержки. В их числе льготный заем для инвесторов и льготный лизинг, направленный на обновление транспорта в моногородах, проекты с применением государственно-частного партнерства для обновления инфраструктуры ЖКХ, рефинансирование кредитов и субсидирование инфраструктуры под комплексное освоение территорий.

В Новосибирске официальный статус моногорода получили два рабочих поселка — Горный и Линево.

Фото: с сайта моногорода.рф