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Федералы проинспектировали выполнение нацпроекта в Новосибирской области

Новосибирской области рекомендовано подумать о перспективах развития дорожной сети региона.
  • 19/08/2019, 16:28
Федералы проинспектировали выполнение нацпроекта в Новосибирской области

Рабочая группа из Росавтодора проверила реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Дмитрий Лаптев и министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проконтролировали выполнение капитального ремонта Красного проспекта в г. Новосибирске. Протяженность участка дороги, на котором ведутся работы в этом году, составляет 1,1 км. Здесь будут установлены комплексы фотовидеофиксации, реконструированы светофорные объекты, нанесена дорожная разметка термопластиком. Также будет ликвидировано три места концентрации ДТП (перекресток ул. Красный проспект и ул. М. Горького; перекресток ул. Красный проспект и ул. Советская; Красный проспект, 14). Общая стоимость комплекса работ составляет 243 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор», в рамках капитального ремонта здесь не только сменят покрытие, но и установят новые светофоры и комплексы фото- и видеофиксации.

Кроме того, был проинспектирован капитальный ремонт самого длинного участка нацпроекта в 2019 году – Бердского шоссе. Работы ведутся на участке от жилмассива Матвеевский до проспекта Строителей протяженностью 7, 1 км. На данный момент на объекте нанесено 122 263 кв. м выравнивающего слоя, что составляет 100 %. Выполнено 149 900 кв. м тонкослойного покрытия (100 %). Также нанесено 36,19 км разметки из термопластика (70% от запланированных работ). Стоимость объекта составила 140,2 млн рублей.

В г. Бердске были проконтролированы работы на ул. Лунной, где осуществляется ремонт на участке от здания по адресу ул. Лунная, 11А до ул. Космическая. Сейчас здесь уже выполнен ремонт проезжей части, тротуаров, освещения, обустройство перильных ограждений и светофорного объекта, а также пешеходного светофорного объекта. Планируется, что на следующей неделе состоится ввод объекта в эксплуатацию. Общая стоимость работ составила более 57 млн рублей.

Также комиссия проконтролировала ход выполнения работ по реконструкции на переходящем объекте «Новосибирск-Кочки-Павлодар» на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе. На данный момент на объекте выполняется второй этап строительства, протяженность реконструируемого участка составляет более 8 км. Здесь будет выполнено расширение полос с двух до четырех и установлено разделительное ограждение. Из бюджета трех уровней выделено 3 млрд рублей. Подрядчик выполняет работы с опережением графика: по документам объект должен быть сдан в 2023 году, но дорожники области планируют ввести участок дороги в эксплуатацию уже в следующем сезоне.

Отмечается, что начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Дмитрий Лаптев положительно оценил ход выполнения работ по нацпроекту в Новосибирской области. Также он добавил, что уже сейчас необходимо думать о перспективах развития дорожной сети региона. Важно довести до нормативного состояния по финансовым затратам опорную сеть дорог.

— В целом по стране нужно сформировать кроме федеральной сети опорную сеть региональных дорог, которой следует уделить особое внимание в будущие годы. В результате должна снизиться нагрузка на федеральные дороги, будет обеспечено движение транспорта в регионе на высоком уровне без проблемных участков, — отметил он.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Новосибирскавтодор»

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