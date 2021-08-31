Осенью жизнь автолюбителей вновь претерпит изменения

Чисто технически автовладельцы и раньше могли отправить жалобу через онлайн-приемную. Но в ГИБДД не обязаны рассматривать подобные жалобы, поэтому иногда их просто игнорировали. Онлайн-приемные в Госавтоинспекции в основном используют для того, чтобы получить сведения о каком-либо нарушении прав водителя или преступлении. Поэтому приходилось идти в отделение по месту нарушения или отправлять заказное письмо.

С 1 сентября любой водитель, которому пришел штраф, сможет подать жалобу удаленно, и ее обязаны будут рассмотреть. Сделать это будет можно через сайт госуслуг.

Для того, чтобы опротестовать штраф ГИБДД, нужно быть зарегистрированным на портале и составить текст жалобы. В нем водитель должен изложить обстоятельства и аргументировать свою позицию относительно того, почему он считает постановление неправильным. В онлайн-форме можно будет приложить и доказательства — фотографии, видеозаписи и прочие документы.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм» об изменении срока для обжалования штрафов с камер.

С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет в большинстве случаев начинать свой отсчет со дня, когда собственник авто зашел на портал «Госуслуги», содержащий информацию о штрафе.

Если в день размещения адресат не зашел на портал, документ будут считать доставленным на следующий день с момента входа адресата на портал в течение 7 дней с даты размещения постановления. Документ направят почтой, если адресат не зарегистрировался на Госуслугах или не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него.