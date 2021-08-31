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Экопроект ВТБ «Миссия: Чистая вода» стал победителем премии FINAWARD 2021

  • 31/08/2021, 11:06
Проект ВТБ по очистке российских водоемов «Миссия: Чистая вода» победил в премии FINAWARD 2021.

Новости компанийИнициатива банка заняла первое место в номинации «Социальный проект». Экологический проект реализуется в рамках программы лояльности банка «Мультибонус».

Проект «Миссия: Чистая вода» направлен на защиту и сохранение водоемов России. Участники программы лояльности «Мультибонус» ВТБ могут перечислить накопленные бонусные вознаграждения на мероприятия по очистке прибрежных зон и водных объектов или лично принять участие в экологических мероприятиях. Всего с момента запуска раздела «Миссия: Чистая вода» в «Мультибонусе» почти 3 тыс. клиентов банка поддержали проект и направили на него более 1 млн. бонусов (1 бонус = 1рубль).

Сегодня в рамках «Миссии» волонтеры фонда «Всероссийского общества охраны природы» очистили прибрежные территории общей протяженностью 423 км. Они собрали более 29 тыс. мешков с отходами, включая 741 автошину и тонны крупногабаритного мусора, часть собранных отходов отправилась на вторичную переработку. Экологические мероприятия прошли в 143 населённых пунктах из 7 федеральных округов. В рамках программы специалисты провели 39 экспертиз воды в 18 городах России.

«Экологическая повестка сегодня выходит на первый план, и ESG-подход становится значимой частью деловой репутации любого крупного бизнеса. Мы понимаем важность системной работы в этом направлении, поэтому ВТБ последовательно реализует долгосрочные экопроекты и предлагает своим клиентам поддержать их личным участием или бонусами. Программа лояльности «Мультибонус» позволяет пользователям сделать свой вклад в экологию, используя бонусы, которые ВТБ ежемесячно начисляет клиентам за оплату их повседневных покупок», – комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ (ПАО).

Справка

FINAWARD учреждена деловым журналом «Банковское обозрение в 2012 году и проводится ежегодно. С 2019 года премия обрела бренд FINAWARD и официальный аудит подсчета голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ банки


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