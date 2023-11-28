Оснащение центра доклинических исследований рака будет стоить 250 млн рублей в Новосибирске

В НГУ создадут центр доклинических исследований на моделях крупных животных для лечения рака. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

― В целом на приобретение аппаратуры потребуется 200-250 миллионов рублей. Изыскать данные средства возможно при поддержке программы «Приоритет 2030», ― отметил Владимир Блинов, декан физического факультета НГУ.

На данный момент куплен компьютерный томограф.

По словам декана, это будет уникальный, единственный в Сибири центр коллективного пользования. В центре ученые смогут проводить исследования на крупных животных для лечения опухолей.

Ученые уже провели предварительные исследования и убедились, что при применении бор-нейтронозахватной терапии (избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей путём накопления в них стабильного изотопа бор-10) в состоянии животных с раковой опухолью наблюдается положительная динамика.

Для более точных результатов необходимы эксперименты на сотнях однотипных животных. Как раз эту проблему и решит Центр.

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