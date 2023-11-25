Новосибирский стартап разработал систему диагностики инфекций в сельском хозяйстве

Команда Сибтехновета, стартапа-победителя А:СТАРТ, разработала диагностические наборы на основе антигена возбудителя, выделенного на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Академпарка. Он предназначен для определения антител в сыворотке крови животных и может использоваться как для диагностики, так и для контроля качества вакцинации.

Как рассказал руководитель проекта Артем, ИРА-тест (иммунофлюоресцентная реакция агглютинации), который создали стартаперы — это диагностика, позволяющая контролировать специфические штаммы бактериальных и вирусных возбудителей, на которых нет диагностикумов.

Он представляет собой комплект из микропланшета с V-образным дном, флуоресцентно-меченного антигена, концентрата буфера для разведения сывороток, методических рекомендаций по применению, упаковки и пробирок, содержащих заведомо положительную и заведомо отрицательную сыворотку.

— Особенность нашей идеи именно в индивидуальном подходе. По сути, мы создали новый сегмент рынка агропромышленного комплекса — индивидуальную диагностику, — рассказывает Екатерина, участник проекта, лабораторный работник СФНЦА РАН.

Молодые предприниматели планируют развивать как направление ИРА, так и экспресс-диагностику.

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