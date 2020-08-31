Основную нагрузку по борьбе с COVID-19 возьмут на себя больницы №11 и №12

Перепрофилированные под инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусной инфекцией стационары Новосибирской области возобновляют прием профильных пациентов.

— На сегодняшний день ряд медицинских учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом, возвращается к профильной работе. Помимо кардиодиспансера сейчас прорабатывается этапность выхода других организаций. Основную нагрузку по борьбе с ковидом возьмут на себя больница №11 и больница №12, — отметил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев.

По его словам, Новосибирская область закупила все необходимое оборудование, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ.

— Было приобретено более 7 000 единиц оборудования, в том числе – более 400 аппаратов ИВЛ. После того, как учреждения будут обратно перепрофилированы, это оборудование будет использоваться в регионе для оказания помощи жителям. Оборудование усилит работу медицинских организаций по реанимационному профилю, — сказал Александр Колупаев.

Также заместитель министра обратил внимание, что в случае необходимости регион будет готов оперативно подготовить учреждения к работе по инфекционному профилю. Остается резерв коек, который позволит обратно перепрофилироваться под борьбу с коронавирусом.

Как сообщила главный врач областного кардиологического диспансера Оксана Доничева, за три месяца работы в условиях ковидного госпиталя в учреждении было пролечено порядка 700 человек. За последние две недели диспансер прошел несколько этапов дезинфекции, и уже завтра, 1 сентября, в учреждении открывается амбулаторный прием. Стационарное звено возобновится чуть позже – когда будут определены все условия эпидемиологического режима.

По данным оперативного штаба, на утро 31 августа в регионе зафиксировано 11 404 случая COVID-19 (+60 за последние сутки), в том числе 684 ребенка. 10 073 пациента выздоровели (+51 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 72 года, и женщины в возрасте 48 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 358 человек. В отделениях реанимации находятся 45 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

Фото с сайта минздрава Новосибирской области