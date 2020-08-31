С 1 сентября учителям вводят новую федеральную доплату

C 1 сентября учителям будут выплачивать минимум по 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет средств федерального бюджета. Это предусмотрено постановлением Правительства РФ. При этом, за классное руководство в двух и более классах учитель будет получать двойную надбавку — 10 тысяч рублей.

Отмечается, что введение доплаты не отразится на региональных аналогичных выплатах.

Однако, доплату получат не все. Согласно документу, в сельских школах есть классы малой комплектации. И если в классе насчитывается меньше 14 учащихся, то за классное руководство доплаты ждать не стоит.

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