Основные категории продукции, поставляемые в Россию из Голландии

Это обывательская точка зрения. Голландия – признанный мировой импортер многих сотен категорий товаров промышленного и гражданского назначения.
Заводское оборудование и транспортные средства, зелень и семена цветочных растений, пластмасса и животные корма, приборы для медицинских нужд и фармацевтика – только самый малый перечень продукции, который пользуется большим спросом среди отечественных бизнес-компаний.
Однако, чтобы организовать легитимную поставку всех этих товаров необходимо учесть массу нюансов: корректное оформление пакета таможенной документации (контракт внешнеэкономической детальности, сертификаты подтверждения соответствия, маршрутные листы и товара-транспортные накладные), особенности страхования груза, организация логистического сопровождения.
Все эти моменты входят в компетенцию специализированных организаций – транспортно-логистических агентств.
Менеджеры подобных компаний досконально ознакомлены со всеми тонкостями нидерландского законодательства и готовы взять на себя ответственность в проверке финансовой состоятельности продавца и сохранности груза на протяжении всего маршрута следования.
Чтобы изучить все особенности и нюансы перевозки продукции из Голландии в Россию, посетите сайт одного из специализированных транспортных агентств, например, multi-transport.ru.
В соответствии со статистическими исследованиями, в период за 2018-2019 импорт товаров из королевства Нидерланды вырос более чем на 40%. Этому есть свое логическое объяснение: безупречное качество, незначительная торговая наценка, высокий средний срок эксплуатации.
Промышленное оборудование и транспорт – наиболее популярные виды продукции, которые за последнее время стали востребованы больше всего.
Среди других голландских товаров отечественного потребления следует отметить:
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Менеджеры подобной организации предоставят вам исчерпывающий ответ на любой интересующий вас вопрос. В их непосредственной компетенции самый широкий спектр многообразных аспектов: комплект таможенных документов, сроки доставки груза в Россию из Голландии, стоимость оказания услуги, возможность привлечения особого класса спецтехники (например, рефрижераторы), категория транспорта и транспортных систем (включая железнодорожные, автомобильные и воздушные).
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