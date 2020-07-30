Основные категории продукции, поставляемые в Россию из Голландии

Это обывательская точка зрения. Голландия – признанный мировой импортер многих сотен категорий товаров промышленного и гражданского назначения.

Заводское оборудование и транспортные средства, зелень и семена цветочных растений, пластмасса и животные корма, приборы для медицинских нужд и фармацевтика – только самый малый перечень продукции, который пользуется большим спросом среди отечественных бизнес-компаний.

Однако, чтобы организовать легитимную поставку всех этих товаров необходимо учесть массу нюансов: корректное оформление пакета таможенной документации (контракт внешнеэкономической детальности, сертификаты подтверждения соответствия, маршрутные листы и товара-транспортные накладные), особенности страхования груза, организация логистического сопровождения.

Все эти моменты входят в компетенцию специализированных организаций – транспортно-логистических агентств.

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Какие категории нидерландской продукции пользуются широким спросом среди отечественных потребителей

В соответствии со статистическими исследованиями, в период за 2018-2019 импорт товаров из королевства Нидерланды вырос более чем на 40%. Этому есть свое логическое объяснение: безупречное качество, незначительная торговая наценка, высокий средний срок эксплуатации.

Промышленное оборудование и транспорт – наиболее популярные виды продукции, которые за последнее время стали востребованы больше всего.

Среди других голландских товаров отечественного потребления следует отметить:

продукты питания (сыры, мясные полуфабрикаты, рыба, птица);

промышленные химикаты и бытовая химия;

сельскохозяйственная продукция;

медикаменты;

офисное оборудование и бытовая техника;

товары фармацевтической отрасли;

легковые автомобили;

живая растительность и цветы.

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