Сибирский Сбербанк нарастил ипотечный портфель до 371 млрд рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года портфель увеличился на 9%, в сравнении с показателем на начало года – на 3%.

Среди ключевых драйверов роста – существенное снижение процентных ставок на основные ипотечные продукты, снижение размера первоначального взноса до 15%, а для зарплатных клиентов банка – до 10%, а также запуск программы государственной поддержки.

— Ипотечный рынок ожил, мы видим это по спросу со стороны наших клиентов. Причем это не возвращение к докризисным показателям, а их опережение: в июне и июле мы получили больше заявок на ипотечные кредиты, чем когда-либо. Несомненно, это стало возможным благодаря государственной программе, причем она двигает вперед не только спрос на квартиры в новостройках, но и весь рынок в целом. Мы уверены, что пересмотр условий в сторону снижения ставок и суммы первоначального взноса поможет тысячам сибиряков улучшить жилищные условия, а возможность оформить все дистанционно сделает этот процесс удобным и приятным, — отметил Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Напомним, в июле Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта и об увеличении вдвое кредитного лимита по программе «Господдержка 2020».Кроме того, по государственной программе при электронной регистрации сделки предусмотрен дисконт в размере 0,3 п.п.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Фото предоставлено пресс-службой банка