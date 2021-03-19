Основными покупателями франшиз сегодня становятся «квалифицированные кадры»

В 2020 году привычные бизнес-модели многих компаний, работающих с франшизами, оказались неподготовленными к ограничительным мерам, связанным с коронавирусом. Неожиданно многие задачи, которые должны были проходить в штатном режиме, вышли на первый план — и для их решения потребовалось экстренное вмешательство руководящего состава компаний-франчайзеров. Но большинство франшиз все-таки прошло проверку на прочность и гибкость.

Как пояснил Infopro54 Виктор Ляшевский, федеральный эксперт по франчайзингу и масштабированию бизнеса (в рамках выставки Franch Region), более остро кризис отразился на крупных городах.

— Крупные города — это существенный сегмент торговой недвижимости. За время ограничений торговая недвижимость просела на 25%, офисная — на 15%, на 10% — производственные помещения. То есть они стали более доступны для покупки или аренды, в том числе под франчайзинговый бизнес, — поясняет эксперт.

— Без работы остались управляющие и маркетологи, не потому что они непрофессионалы, а потому что рыночная конъюнктура сложилась так, что бизнес, в котором они работали, просто «встал на паузу». Вот эти квалифицированные кадры как раз и становятся теми, кто сейчас покупает франшизы, — пояснил Ляшевский.

Еще один немаловажный фактор — рост квалифицированной безработицы. Из-за объявленного по всей стране режима самоизоляции была заморожена часть предприятий, компании некоторых отраслей экономики не работали несколько месяцев, что привело к массовому сокращению сотрудников. К примеру, в Новосибирской области за 2020 год только официальная безработица выросла в 5 раз.

В результате, несмотря на проседание экономики, франшизный рынок во время пандемии оказался востребованным. По оценке Виктора Ляшевского, за год он вырос примерно на 15%, как в России в целом, так и в Новосибирске в частности.

— В начале рынок упал, но осенью 2020 года количество запросов на франшизы было значительно больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это произошло благодаря падению стоимости офисной и торговой недвижимости, а также росту квалифицированной безработицы. Третий фактор — многие бизнесы закрылись, а значит, конкуренция на рынке ослабла.

Наконец, падение курса рубля повысило интерес людей инвестировать деньги в разные инструменты, в том числе в бизнес с четко прописанными франшизами. После массового вывод сбережений с банковских счетов свободных денег у платежеспособного населения стало еще больше, чем до кризиса.

— Из это получается такая интересная картина: бизнес открывать выгодно, но франшизу — еще выгодней. При создании своего дела вероятность успеха по статистике составляет 5%, при работе по франшизе — около 60%. Разница в 12 раз очень значима, — уверен Ляшевский.

При этом эксперт признает, что при выборе бизнеса по франшизе начинающие предприниматели допускают много типичных ошибок. В большинстве случаев, к примеру, выбор франчайзи падает на более разрекламированный продукт.

— Как большинство франчайзи выбирают? Я увидел в интернете спикера, который рассказывал о франшизе, и я такой: «О, точно, вот оно!». Покупатель начинает разговаривать с франчайзером и даже убеждает продать франшизу. А потом остается у разбитого корыта. Здесь совершается сразу несколько ошибок: надо не влюбляться в одну франшизу, а потом с ней договариваться.

Тем, кто планирует открывать бизнес по франшизе, эксперт посоветовал обратить внимание на несколько нюансов:

— приобретая продукт, нужно промониторить рынок, на котором вы планируете работать;

— лучше развиваться в том бизнесе, в котором у вас уже есть опыт;

— проверьте, как работают действующие франчайзи, и задайте им вопросы;

— проверьте, есть ли у франчайзеров долги у судебных приставов, возбуждены ли в отношении них судебные дела;

— лично познакомьтесь с компаниями, уже работающими по этой франшизе, а также по похожим;

— изучите и сверьте финансовые модели;

— проверьте договор на скрытые взносы и платежи.

Именно устранение этих 7 ошибок может привести к франшизе, которая будет успешна.

— Несмотря на то, что франчайзинговая модель открытия бизнеса накладывает на предпринимателя ряд ограничений и не предоставляет ему полной свободы действий, ее преимущества нельзя недооценивать: в итоге вы получаете готовый бизнес, уже не раз реализованный на практике, — считает Виктор Ляшевский, — Мы обычно считаем, что франшиза — это некий продукт, который компания продает какому-то покупателю. Но фактически это не так. Франшиза — это совместное предприятие, компания строит его вместе с франчайзи. Компания делится своей компетенцией и навыками, а франчайзи — бюджетом. Франчайзи — это партнер, которого нужно грамотно отобрать, поэтому франшиза — это процесс, где ты одновременно занимаешься и продажами, и подбором партнера.

С точки зрения франчайзеров одной из главных ошибок Ляшевский называет непроработку франшизных моделей. Во-первых, франчайзер должен понимать, каким образом он удержит своего партнера.

— К примеру, «Вилка-Ложка» (бренд ООО УК «Фуд-Мастер») производит полуфабрикаты и отсылает франчайзи, то есть франчайзи не берет на себя приготовление всех блюд с нуля, а в итоге не может отказаться от сотрудничества с материнской компанией.

Франчайзеры сегодня обычно зарабатывают на дополнительных каналах монетизации, так как на паушальном взносе и роялти невозможно много заработать.

— Можно заказать рекламную продукцию огромным тиражом на всю сеть. Каждая единица стоит копейки, ты можешь наценить ее в 2 раза — и даже так она оказывается для франчайзи процентов на 30% ниже, чем если бы он покупал ее сам, — добавил Виктор Ляшевский.

По данным каталога франшиз franshiza.ru, в 2019 году Новосибирская область показала прирост интереса к франчайзингу на 35%, по сравнению с 2018 годом. Первые два месяца 2020 года дали прирост еще в 25%, но с марта 2020 года, после введения локдауна, интерес упал ниже уровня 2018 года. Начиная с сентября спрос к франшизам начал возвращаться, но по итогам ковидного года так и не восстановился: падение составило 24%, по сравнению с результатами 2019 года. Но в начале 2021 года оживление рынка продолжилось.

— Прослеживая динамику интереса к франчайзингу в Новосибирской области, можно заметить, что он довольно стабилен последние несколько лет. Несмотря на локдаун и снижение предпринимательской активности, число запросов со словом «франшиза» в метриках области довольно быстро восстанавливается и приближается к показателям начала 2020 года, — пояснили в ответ на запрос редакции в franshiza.ru.

По информации каталога франшиз, Новосибирская область в рейтинге регионов России по уровню интереса к франчайзингу стабильно находится на 6 месте (после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Свердловской и Самарской областей).

— Если проанализировать особенности спроса на франшизы, лидером предпочтений предпринимателей Новосибирской области является сфера услуг: в основном это медицинская сфера, детское образование и пункты выдачи заказов. Кроме того, популярны у инвесторов Новосибирской области франшизы продовольственной розницы и франшизы фаст-фуда, — уточняется в ответе, полученном редакцией.

Специалисты отмечают, что на Новосибирск приходятся около 95% заявок на франшизы из области. На остальные города области — лишь 5% заявок.