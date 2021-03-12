Как начать бизнес через соцконтракт

— С начала 2021 года по соцконтракту средства получили более 400 человек. Пока в основном обращаются за помощью в трудной жизненной ситуации, но растет спрос на выплаты на развитие ЛПХ и ведение предпринимательской деятельности, — пояснила начальник управления организации социальных выплат Министерства труда и соцразвития Новосибирской области Татьяна Мальцева на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, в 2020 году единовременная выплата на индивидуальную предпринимательскую деятельность составляла 50 тысяч рублей. Сумма небольшая, поэтому спрос на этот вид поддержки был не очень высок. В 2021 году размер выплаты составит 250 тысяч. Ее можно будет направить в соответствии с бизнес-проектом на приобретение основных средств, материально-производственных запасов, принятие имущественных обязательств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

— Думаю, что это повысит интерес к выплате со стороны тех, кто хочет создать ИП или работать в качестве самозанятого, — прогнозирует Мальцева.

По информации Минсоцтруда, при получении выплаты по соцконтракту специалисты центров занятости будут оказывать получателям содействие в организации собственного дела и постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход. Если получатель прекратит предпринимательскую деятельность в период действия социального контракта по собственной инициативе, то ему придется вернуть полученные средства в полном объеме.

В министерстве также отметили, что в случае потребности в дополнительном обучении для успешного трудоустройства или осуществления предпринимательской деятельности центры занятости организуют необходимые курсы. В период обучения предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 6 527 рублей в месяц.

— Мы планируем использовать возможности соцконтракта для повышения занятости населения. Перед нами поставлены амбициозные задачи: достичь допандемийных показателей рынка труда, — пояснила начальник управления занятости минсоцтруда Новосибирской области Ольга Лаврова.

— Это большая величина для региона, но мы постепенно ее снижаем. Сегодня безработица составляет 4,2%, а к концу года мы должны ее снизить до 1,5%, — подчеркнула Лаврова.

Она напомнила, что за время локдауна в течение 2020 года уровень безработицы в регионе вырос в 5 раз — до 5,2% на начало 2021 года.

При помощи в трудоустройстве заключившим социальный контракт центры занятости подберут подходящий вариант, а также подготовят к успешному собеседованию с работодателем. Для получения такой помощи гражданину необходимо официально зарегистрироваться в целях поиска работы или в качестве безработного. В течение 1 месяца до трудоустройства и 3 месяцев после заключения трудового договора предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 13 054 рублей в месяц.

В 2021 году в Новосибирской области на реализацию программы соцконтрактов предполагается направить 816 млн рублей. По расчетам Минсоцразвития региона, это позволит оказать поддержку более 8 тысячам получателей. Для сравнения: за весь период действия программы — с 2010 по 2020 годы — помощь получили около 12 тысяч человек, из них 10 тысяч — семьи с детьми. В 2020 году бюджет программы составил 52 млн рублей. Средства через соцконтракт предоставлялись на пожаробезопасность, развитие ЛПХ, создание ИП, в 2020 году — на поддержку в трудной жизненной ситуации, приобретение школьной одежды и топлива.

В планах министерства в 2021 году — заключить более 4,5 тысячи социальных контрактов на сумму 289,7 млн рублей по поиску работы и 1000 социальных контрактов на сумму 259 млн рублей по индивидуальному предпринимательству.