Особенности аллергии у пожилых людей

Врач-аллерголог-иммунолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Устинов рассказал об особенностях аллергии у пожилых людей.

Поллиноз или сенная лихорадка – аллергический риноконъюктивит, вызванный патологической реакцией иммунитета на пыльцу растений – больше характерен для людей молодого и среднего возраста, а вот у тех, кому за 60, чаще встречается пищевая аллергия. Например, очень часто пожилые пациенты начинают замечать зуд и высыпания при употреблении вполне привычных и обыденных продуктов питания, таких как гречневая крупа или кефир. Зачастую пациент в первую очередь обращается к дерматологу, а когда лечение не приносит эффекта, начинает искать другую причину и с удивлением оказывается у врача-аллерголога.

Дело в том, что пищевая аллергия – это гиперчувствительность замедленного типа. Аллерген накапливается в организме десятилетиями и начинает проявлять себя лишь к 50-60-ти годам. Точно так же обстоят дела и с аллергией на домашних питомцев – так называемой эпидермальной аллергией. В данном случае аллергеном является не шерсть, как принято считать, а белок, который содержится в телесных выделениях животного – поте, моче, слюне и т.д. Человек, который всю жизнь держал дома кошек или собак, в пожилом возрасте после контакта с домашним любимцем вдруг начинает ощущать заложенность носа, насморк, зуд глаз и другие симптомы аллергической реакции. В данном случае аллергия так же имеет накопительный характер. При возникновении таких признаков необходимо обратиться к врачу-аллергологу и пройти скрининг на выявление аллергена.

Еще один тип аллергии, имеющий свою специфику в пожилом возрасте. лекарственная аллергия. Существует классический перечень лекарств, вызывающих реакцию иммунной системы, это анестетики, препараты йода, витамины С, Д 3 , группы В, нестероидные противовоспалительные средства, но аллергия на них проявляется еще в раннем возрасте. К 60-ти годам человек как правило имеет несколько хронических заболеваний и, соответственно, принимает большое количество лекарственных средств, иногда более пяти разных препаратов в сутки. Компоненты лекарств вступают во взаимодействие и на фоне возрастного нарушения обмена веществ вызывают аллергическую реакцию. Она может проявляться в виде простой сыпи, зуда, отеков, или иметь более тяжелые последствия, такие как анафилактический шок или ангионевротический отек (отек Квинке). Обычно такая аллергия начинает проявляться в течение недели после приема нового препарата и требует полной отмены данного лекарства, а также незамедлительного обращения к врачу-аллергологу.

Аллергию любого происхождения может спровоцировать и наличие возраст-ассоциированных заболеваний, например, бронхиальной астмы или аутоиммунного тиреоидита, поэтому необходимо держать эти болезни под контролем и своевременно посещать лечащего врача.

Лечение аллергии у пожилых также имеет свои особенности. Прежде всего стоит отметить, что врачи ограничены в выборе средств коррекции этой патологии из-за существующих возрастных ограничений. Например, аллерген-специфическая иммунотерапия – один из эффективных методов лечения аллергии – противопоказан людям старше 65 лет. Поэтому основная задача лечащего врача – найти причинный фактор аллергии и полностью его устранить. Но и это не всегда удается, как, например, в случае с аллергией на бытового клеща, который обитает в пыли и присутствует почти в каждом доме. В арсенале аллерголога остается лишь симптоматическое лечение. Но медицина не стоит на месте, и на данный момент ведутся исследования препаратов нового поколения, которые позволят решить проблему возрастного ограничения. Так, например, в Европе ученые разрабатывают вакцину для кошек, которая нейтрализует аллергенный белок, вызывающий симптомы аллергического заболевания у владельцев животных.

Материал и фото предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России