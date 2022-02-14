Жители «Щ» вновь вышли с пикетами в поддержку «большого сквера на Демакова»

14 февраля перед началом сессии городского совета у здания мэрии прошли одиночные пикеты в поддержку «большого сквера на Демакова», сообщил член инициативной группы «за сквер на Демакова 5га» Андрей Исаков. На этот раз общественники оперировали к недавней новости о профиците городского бюджета в 350 млн рублей, требуя направить неизрасходованные средства на обещанный властями сквер.

Также активисты направили обращения всем депутатам городского совета и первому заместителю мэра Новосибирска Бурееву с просьбой согласовать в этом году выделение дополнительных средств для создания полноценного сквера от ул. Демакова до ул. Арбузова и снять напряженность в вопросе, который не разрешался годами.

— Согласно отчёту первого заместителя мэра Буреева Б.В., впервые с 2007 года бюджет города Новосибирска исполнен с профицитом в 350 млн рублей. Согласно многократным заявлениям другого заммэра, Терешковой А.В., у города нет 100 млн рублей на обустройство сквера, именно поэтому половину территории необходимо продать под застройку. Жителей Нижней зоны Академгородка фактически «сталкивают лбами», предоставляя порочный выбор — или большой пустырь или соглашайтесь на продажу половины земли, — говорится в обращении.

Напомним, на пресс-конференции в феврале 2021 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в мэрии был разработан проект, согласно которому зеленая зона на Демакова занимает 2,5 гектара от общей площади участка в 4,8 гектара. Документ обсуждался и был одобрен депутатами и жителями, его утвердили в апреле 2020 года. Чтобы найти деньги на реализацию проекта, муниципалитет решил привлечь средства частного инвестора. Участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство торгово-развлекательного центра и автостоянок. В 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей под строительство досугового центра. Это послужило поводом для протеста местных активистов и поддерживающих их депутатов. По мнению последних, цена реализации участка оказалась заниженной.

Локоть на пресс-конференции уточнял, что 154 млн рублей, вырученные от продажи участка, пойдут на создание зеленой зоны, а также будут направлены на разработку проекта реконструкции ДК «Академия». Работы по благоустройству в сквере планировалось начать в июне, а завершить осенью 2021 года.