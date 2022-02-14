АО «РЭС» продолжает наращивать объем инвестиций

За 2021 год фактический объем инвестиций АО «РЭС» составил 2 797 млн руб. По итогам года введено в эксплуатацию более 220 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 4 трансформатора на высоковольтных подстанциях 110 кВ и ещё 254 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ.

Несмотря на ограничительные меры в разгар пандемии, энергетикам удалось не только исполнить плановые показатели, но и завершить ключевые инвестпроекты, в т.ч.:

реконструкция ПС 110 кВ Центральная;

строительство электросетей 0,4-10 кВ для ТОСЭР «Горный»;

строительство подстанций 10/04 кВ и кабельной линии 10 кВ для кампуса НГТУ НЭТИ;

строительство электрических сетей для 4 поликлиник в Новосибирске;

переустройство участка воздушной ЛЭП 110 кВ для фабрики по производству кормов для животных транснациональной корпорации;

замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Барышевская (2х25 МВА на 2х40 МВА).

В текущем году АО «РЭС» планирует не только продолжить реализацию мероприятий масштабной инвестиционной программы, но и наращивать количественные показатели.

Так, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию более 490 км ЛЭП 0,4-10 кВ, что в 2 раза превышает уровень прошлого года, а также продолжить модернизацию высоковольтных (110 кВ) и трансформаторных (10/0,4 кВ) подстанций. Суммарный объем инвестиций запланирован в размере 2 781 млн рублей.

На текущий год намечена реализация следующих инвестиционных проектов:

строительство кабельных линий 10 кВ для электроснабжения многофункциональной ледовой арены;

строительство электросетевой инфраструктуры для присоединения еще 3 поликлиник в Новосибирске;

строительство подстанции 110 кВ «Залив» для электроснабжения с. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т.д.;

замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Ересная;

создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ;

реконструкция и строительство сетей 10-0,4 кВ на десятках улиц г. Новосибирска и во многих населенных пунктах районов области;

и многие другие.

Также в 2022 году стартуют проекты по модернизации оборудования и организации каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации в региональное диспетчерское управление с подстанций энергокомпании.

Выполнение указанных инвестиционных проектов АО «РЭС» не только создаст возможности для экономического и социального развития территорий региона, но и, главное, позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжения потребителей г. Новосибирска и районов Новосибирской области.