АО «РЭС» продолжает наращивать объем инвестиций

За 2021 год фактический объем инвестиций АО «РЭС» составил 2 797 млн руб. По итогам года введено в эксплуатацию более 220 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 4 трансформатора на высоковольтных подстанциях 110 кВ и ещё 254 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ.
Несмотря на ограничительные меры в разгар пандемии, энергетикам удалось не только исполнить плановые показатели, но и завершить ключевые инвестпроекты, в т.ч.:
В текущем году АО «РЭС» планирует не только продолжить реализацию мероприятий масштабной инвестиционной программы, но и наращивать количественные показатели.
Так, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию более 490 км ЛЭП 0,4-10 кВ, что в 2 раза превышает уровень прошлого года, а также продолжить модернизацию высоковольтных (110 кВ) и трансформаторных (10/0,4 кВ) подстанций. Суммарный объем инвестиций запланирован в размере 2 781 млн рублей.
На текущий год намечена реализация следующих инвестиционных проектов:
Также в 2022 году стартуют проекты по модернизации оборудования и организации каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации в региональное диспетчерское управление с подстанций энергокомпании.
Выполнение указанных инвестиционных проектов АО «РЭС» не только создаст возможности для экономического и социального развития территорий региона, но и, главное, позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжения потребителей г. Новосибирска и районов Новосибирской области.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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