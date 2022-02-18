Особенности и направления ландшафтного дизайна

Продуманная планировка участка, грамотный подбор цветовой палитры, растений и элементов декора поможет его преобразить, создать уникальный дизайн. Опытный ландшафтный дизайнер , чьи услуги вы можете заказать в компании Dream Garden, сумеет претворить в жизнь любую идею, в том числе самую неожиданную. Его услуги обойдутся в разумную цену, а результат превзойдет все ожидания.

Ключевые особенности ландшафтного дизайна

Презентабельно декорированный сад или приусадебная территория поспособствуют созданию благоприятной атмосферы. Главное – правильно спроектировать ландшафт, чтобы он смотрелся по-настоящему привлекательно. В оформлении участков задействуют следующие элементы:

деревья, кустарники;

архитектурные сооружения;

клумбы;

цветники;

водные объекты.

На участках разбивают газоны, создают клумбы, цветники и подпорные конструкции.

Украшением территорий становятся водные объекты, представляющие собой пруды, ручейки, водопады.

В дизайне участков также часто используют скульптуры с беседками, а также всевозможные мостики с навесами.

Клумбы и цветники могут соседствовать с вертикальным озеленением.

Самые популярные направления в ландшафтном дизайне

В каждом направлении ландшафтного дизайна содержится собственная философия. Она базируется на конкретном виде творчества. За счет применения того или иного стиля легко создать комфортабельную среду.

Важно, чтобы участок обладал обликом цельной композиции, все элементы сочетались между собой. Только в этом случае можно говорить об эстетической привлекательности и завершенности ландшафтного дизайна.

Каждое направление рассчитано на определенную местность, поэтому на этапе выбора важно изучить описания заинтересовавших вариантов. Учесть, какие нужны растения, приживутся ли они в существующих климатических условиях.

Ландшафтные направления бывают регулярными и пейзажными. Первой категории свойственны лаконичные геометрические формы и закономерности. Пейзажные максимально адаптированы к природе и ее натуральным красотам.

Наибольшей популярностью пользуется классический стиль. Его отличает строгая симметрия и четкая геометрия. Это направление обычно выбирают для больших участков, где можно притворять в жизнь различные творческие задумки.

Классические ландшафтные композиции предусматривают наличие округлых беседок, аккуратно оформленных клумб, пергол. Из декоративных украшений преобладают арки с колоннами, скульптуры в античном стиле, каменные шары. В центральной части участка располагаются презентабельные фонтаны или пруд.

Зеленым декором служат туи с кленами. На участке можно высадить липы. Из цветов чаще всего используют розы и жасмин с сиренью.

Изысканно смотрится ландшафтный дизайн, выдержанный в стиле модерн. Его отличает элегантность, внимание в нем акцентируется на архитектурных элементах и аксессуарах, растениям отводится второстепенная роль.

Участок можно украсить фонтаном или ручейком, высадить дикий виноград или хмель. Предпочтение отдается растениям с острыми листьями. Презентабельные беседки со скамейками и ограждения в обязательном порядке дополняются коваными деталями в растительной тематике. Элементами декора также служат фигурки птиц с животными, обладающие бронзовой оттеночной гаммой.

Эффектно смотрится оформление участков в восточной стилистике. Тут можно выделить два направления – китайское и японское. В первом случае элементы декора располагают в соответствии с правилами фэн-шуй. Особый акцент ставится на растительности, представляющей собой фруктовые деревья и вечнозеленые кустарники.

Отличительные особенности японского направления – минимализм в сочетании с лаконичностью. Каждая деталь наделена определенным смыслом и символизирует Страну восходящего солнца. В таком оформлении обязательно присутствует альпийская горка и сакура.

Есть еще современный стиль, его отличает простота форм и линейность конструкций. В этом направлении часто применяется не цветущая растительность, суккуленты.

Как определиться с направлением ландшафтного дизайна

На этапе выбора направления ландшафтного дизайна необходимо принимать во внимание не только личные предпочтения, но и индивидуальные особенности конкретного участка. Значение имеет его площадь, рельеф. Также важны климатические условия, нужно проанализировать, приживутся ли растения.

В подобных случаях лучше советоваться со специалистом в области ландшафтного дизайна. Он поможет определиться с концепцией, подберет растения и прочие декоративные составляющие.