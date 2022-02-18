Когда необходим вызов врача нарколога на дом?

Все чаше в практике наркологов встречаются случаи обращения, когда человек нуждается в помощи только потому, что банально не рассчитал доступную порцию алкоголя или употребил некачественное спиртное. Вызов нарколога на дом от клиники https://detox-nsk.ru/ актуален, если больной не может посетить клинику в силу плохого самочувствия или не хочет делать этого из-за личных убеждений.

Причины для вызова нарколога на дом

Врачи частной наркологической клиники «Детокс» рекомендуют вызвать мобильную бригаду на дом в таких случаях:

Употребление алкоголя на протяжении от 3-х дней и более.

Признаки интоксикации или отравления организма.

Развитие функциональных расстройств.

Психические нарушения, проявляющиеся агрессией на фоне пьянства.

Необходимость в проведении кодировки медикаментозным метолом или гипнозом.

Услуга нарколог на дом доступна только для пациентов частных клиник. В государственных диспансерах не практикуют такой формат работы с клиентами. Обслуживание пациентов платных центров осуществляется на анонимной основе, что также является весомым преимуществом.

Услуги нарколога на дому

Сегодня в домашних условиях можно получить практические полный список наркологических услуг. Наиболее часто наркологам клиники «Детокс» приходится оказывать такие виды помощи:

Детоксикация.

Снятие признаков абстинентного синдрома.

Кодирование от алкоголизма медикаментами или смешанной техникой.

Диагностика и консультирование.

Психологическая поддержка и интервенция.

Конкретный вид помощи определит лечащий врач, основываясь на симптоматике, жалобах, результатах экспресс диагностики, осмотра и прочих факторов. В клинике «Детокс» практикуют исключительно индивидуальный подход в решении проблемы пьянства, что гарантирует успех в терапии алкоголизма.

Преимущества вызова нарколога на дом

Вызов нарколога на дом считается достаточно популярной услугой. В пользу такое решения перед посещением наркологического стационара говорят такие факторы:

Отсутствие необходимости проводить транспортировку больного в стационар.

Гарантия анонимности.

Возможность пройти терапию в комфортных для себя условиях.

Совмещение лечения с работой, решением текущих дел.

Доступная стоимость.

Сотрудники частного наркологического диспансера не обязаны ставить своих пациентов на единый учет, данные о их лечении не заносятся в амбулаторную карту. Возможности частного нарколога гораздо шире, чем у специалистов государственных клиник, поэтому терапия выходит более эффективной. Осуществить вызов мобильной бригады можно ежедневно и круглосуточно. Врач приедет на адрес в течение одного часа или посетить больного в удобное для того время. Стоимость обслуживания напрямую зависит от характера и глубины проблемы. Более подробную консультацию можно получить у координатора центра «Детокс» при личном обращении.