Особенности мини АЗС для дизельного топлива

Использование материалов, устойчивых к воздействию влаги, позволяет применять такие станции в любых условиях. Особенно актуально их применение на Севере, так как там нет достаточного количества заправочных станций.
Основные виды мини АЗС
В продаже можно найти емкости из пластика нескольких вариантов:
- с небольшим объемом — в 1 кубометр. В основном применяется в личных хозяйствах;
- объемом до 20 кубометров. Такой вариант может использоваться в случаях, когда необходимо обслуживать небольшой автопарк на постоянной основе. В такой конструкции предусмотрен электронасос, стандартный вариант имеет ребра жесткости для устойчивости;
- мобильная АЗС. Может использоваться на строительных площадках, в полевых условиях. Работает от аккумулятора. Имеет большую емкость — от 55 до 110 литров. Способна непрерывно работать на протяжении тридцати минут, по истечению этого времени потребуется охлаждение;
- «еврокуб». Этот вариант подходит для постоянного использования там, где необходима мобильная заправочная станция большой мощности. Отличительная особенность — наличие обрешетки из металла. Имеется врезанный заправочный электрический узел, верхняя горловина, сливной кран. Отличается от других вариантов повышенной мощностью. Скорость подачи топлива — 56 литров в час.
Особенности материала и комплектации мини АЗС из пластика
Пластик, используемый для изготовления мобильных заправочных станций, обладает следующими характеристиками:
- прочность — на сжатие и разрыв, что позволяет конструкции выдерживать перепады температур;
- устойчивость к воздействию солнечных лучей;
- нейтральность к агрессивным и химическим средам — дизельное топливо не взаимодействует с молекулами пластика, из-за чего конструкция остается невредимой.
Заправочный узел, используемый для подачи топлива к автомобилям, укомплектован:
- рукавом для раздачи горюче-смазочных материалов;
- прибором учета;
- фильтром для грубой очистки топлива;
- механическим краном с опорой.
Из-за каких преимуществ используют мини АЗС
Мобильные заправочные станции небольшого размера имеют большую значимость там, куда сложно транспортировать топливо или если его перевозка обходится слишком дорого. Они могут использоваться на:
- предприятиях;
- строительных площадках;
- полях — при выполнении работ в сфере сельского хозяйства;
- ремонтируемых дорожных участках.
В таких областях применение мини АЗС намного выгоднее поставки топлива издалека. Наличие заправочной станции в зоне проведения срочных работ позволяет сократить время ожидания дозаправки и исключить перерывы в работе из-за отсутствия горючего.
К преимуществам мини АЗС относят:
- универсальность применения;
- автономность из-за возможности использования любого источника питания;
- объем бака мини-АЗС позволяет хранить в нём необходимое количество топлива до того, как оно потребуется;
- автоматику, контролирующую отпуск топлива;
- возможность отследить уровень топлива в баке.
Мобильные заправочные станции могут не только приобретать, но и арендовать по мере необходимости. Мини АЗС действует практически по тому же принципу, что и обычная заправочная станция. Её можно изготовить на заказ, если в этом имеется потребность.
Проще всего приобрести готовый вариант. В таком случае стоит обратить внимание на продукцию компании Pressol. Заправочные комплексы и минизаправки от этого производителя отличаются наилучшим качеством, ссылка https://www.pressol.ru/catalog/oborudovanie-dlya-razdachi-topliva/mini-azs-dlya-diztopliva/. Их можно использовать на протяжении длительного периода времени, работоспособность оборудования обеспечивается стандартным уровнем напряжения в 220В.
по материалам сайта www.pressol.ru
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