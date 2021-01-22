Особенности мини АЗС для дизельного топлива

Использование материалов, устойчивых к воздействию влаги, позволяет применять такие станции в любых условиях. Особенно актуально их применение на Севере, так как там нет достаточного количества заправочных станций.

Основные виды мини АЗС

В продаже можно найти емкости из пластика нескольких вариантов:

с небольшим объемом — в 1 кубометр. В основном применяется в личных хозяйствах;

объемом до 20 кубометров. Такой вариант может использоваться в случаях, когда необходимо обслуживать небольшой автопарк на постоянной основе. В такой конструкции предусмотрен электронасос, стандартный вариант имеет ребра жесткости для устойчивости;

мобильная АЗС. Может использоваться на строительных площадках, в полевых условиях. Работает от аккумулятора. Имеет большую емкость — от 55 до 110 литров. Способна непрерывно работать на протяжении тридцати минут, по истечению этого времени потребуется охлаждение;

«еврокуб». Этот вариант подходит для постоянного использования там, где необходима мобильная заправочная станция большой мощности. Отличительная особенность — наличие обрешетки из металла. Имеется врезанный заправочный электрический узел, верхняя горловина, сливной кран. Отличается от других вариантов повышенной мощностью. Скорость подачи топлива — 56 литров в час.

Особенности материала и комплектации мини АЗС из пластика

Пластик, используемый для изготовления мобильных заправочных станций, обладает следующими характеристиками:

прочность — на сжатие и разрыв, что позволяет конструкции выдерживать перепады температур;

устойчивость к воздействию солнечных лучей;

нейтральность к агрессивным и химическим средам — дизельное топливо не взаимодействует с молекулами пластика, из-за чего конструкция остается невредимой.

Заправочный узел, используемый для подачи топлива к автомобилям, укомплектован:

рукавом для раздачи горюче-смазочных материалов;

прибором учета;

фильтром для грубой очистки топлива;

механическим краном с опорой.

Из-за каких преимуществ используют мини АЗС

Мобильные заправочные станции небольшого размера имеют большую значимость там, куда сложно транспортировать топливо или если его перевозка обходится слишком дорого. Они могут использоваться на:

предприятиях;

строительных площадках;

полях — при выполнении работ в сфере сельского хозяйства;

ремонтируемых дорожных участках.

В таких областях применение мини АЗС намного выгоднее поставки топлива издалека. Наличие заправочной станции в зоне проведения срочных работ позволяет сократить время ожидания дозаправки и исключить перерывы в работе из-за отсутствия горючего.

К преимуществам мини АЗС относят:

универсальность применения;

автономность из-за возможности использования любого источника питания;

объем бака мини-АЗС позволяет хранить в нём необходимое количество топлива до того, как оно потребуется;

автоматику, контролирующую отпуск топлива;

возможность отследить уровень топлива в баке.

Мобильные заправочные станции могут не только приобретать, но и арендовать по мере необходимости. Мини АЗС действует практически по тому же принципу, что и обычная заправочная станция. Её можно изготовить на заказ, если в этом имеется потребность.

Проще всего приобрести готовый вариант. В таком случае стоит обратить внимание на продукцию компании Pressol. Заправочные комплексы и минизаправки от этого производителя отличаются наилучшим качеством, ссылка https://www.pressol.ru/catalog/oborudovanie-dlya-razdachi-topliva/mini-azs-dlya-diztopliva/. Их можно использовать на протяжении длительного периода времени, работоспособность оборудования обеспечивается стандартным уровнем напряжения в 220В.

по материалам сайта www.pressol.ru

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