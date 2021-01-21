ГК «ВИРА-Строй» заняла первое место по объему ввода жилья в 2020 году

ГК «ВИРА-Строй» уже давно закрепила за собой позицию компании, которая формирует современный облик города, возводя продуманные и доступные объекты.

По данным Единого ресурса застройщиков, ГК «ВИРА-Строй» заняла первое место по объему ввода жилья за 2020 год в Новосибирской области. Компанией были построены 8 домов, а это 73216 кв. м жилья или 1516 квартир.

За 2020 год был завершен проект ЖК «Лето» введены 2 дома в ЖК «Матрешкин двор», 4 дома в эко-комплексе «Свобода», а также жилой комплекс «Аэропорт». В этот же год дан старт новым проектам — ЖК «Новые Матрешки», а также новому кварталу в ЖК «Матрешкин двор».

Квартиры от застройщика доступны для многих покупателей благодаря договоренностям со Сбербанком. На квартиры в строящихся проектах «Новые Матрешки», «Матрешкин двор» и «Свобода» действует акционная ставка для всех покупателей — 2,1% до ввода дома в эксплуатацию либо 4,7% на весь срок кредитования.

«VS-Недвижимость», официальный представитель СК «ВИРА-Строй»:

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vira-stroy.ru

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Застройщики: ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», ООО СЗ «ВИРА-Строй-Н», ООО СЗ «ВИРА-Строй-Девелопмент», ООО СЗ «ВИРА-Строй-Эстейт», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России sberbank.ru/ru/about/today/requisites на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

C 12.05.2020 по 01.07.2021 в рамках программы кредитования Сбербанка «Господдержка 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица — как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг» и ООО СЗ «ВИРА-Строй-Н» при условии проведении сделки с услугой электронной регистрации права собственности, а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.

У клиента имеется выбор: снизить процентную ставку до ввода дома в эксплуатацию на 4% либо на весь срок кредитования на 1,4% готовых.

Первоначальный взнос — от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае непредоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос — от 50%. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 рублей при покупке жилья. При отказе заемщика от услуги электронной регистрации права собственности процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга электронной регистрации права собственности оказывается обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, Москва, Кутузовский проспект, 32, 1, domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.