Четвертый мост «задушил» Станционную

Администрации Ленинского района Новосибирска предстоит рассмотреть альтернативные варианты движения по улице Станционной, задыхающейся в пробках в связи с работами по строительству четвертого моста через Обь. Такое поручение глава города дал на совещании в районе.

— Такие возможности есть, — говорит мэр. — Есть дороги. Есть два переезда. Но следует уделить больше внимания этим вопросам, договориться с железной дорогой. Это позволит несколько облегчить ситуацию на указанных площадях. Но, в целом, строители взяли на себя повышенные обязательства — закончить строительство к чемпионату мира.

Вторым вариантом «спасения» Станционной в руководстве муниципалитета видят внедрение интеллектуальной системы «Умный город», в реализации которой уже высказали желание поучаствовать несколько коммерческих организаций федерального уровня.

— Интеллект этой системы заключается в том, что светофор меняет задачи в зависимости от интенсивного движения, режима работы, — сообщает глава города. — Мы планируем расширять этот проект. Сюда хотим включить не только управление дорожной ситуацией, но и освещение улиц: включение, выключение, регулирование яркости света. Такие системы позволят экономить электроэнергию.

Напомним, что работа уже действующих автоматизированных систем, реализуемых по линии городского Центра организации дорожного движения, за предшествующие несколько лет привлекла внимание аудиторов Контрольно-счетной палаты. По информации КСП Новосибирска, необоснованные расходы на содержание светофоров за период с 2011 по 2018 годы составили 146 млн рублей. В четвертом квартале 2017 и 2018 годов дополнительные расходы на светофоры осуществлялись дважды, что привело к завышению расходов на 50 млн рублей. Общее неэффективное и необоснованное расходование средств на содержание системы составило 275 млн рублей.