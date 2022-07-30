Особенности молодёжной моды 2022

Если выбрать одежду, которая, на первый взгляд, друг с другом не сочетается, но сделать это грамотно, то любая девушка или парень могут быть в тренде. Привлекающие надписи на ткани, кричащие цвета, необычный пошив — всё это помогает выразить себя. Если детально изучить новинки этого года в одежде, то подобрать подходящий стиль будет проще. А выбрать классную одежду можно в «Стритвир» в Спб.

Особенности молодежной моды

Современные дизайнеры создают огромный выбор моделей одежды на любой сезон, начиная с самого холодного времени и заканчивая промозглой дождливой осенью. Большой перечень самых разнообразных фасонов и кроев помогает молодёжи подобрать себе индивидуальный стиль. А необычные аксессуары выгодно подчеркнут собранный гардероб.

Молодежная мода: тренды

Зная, что сейчас в тренде, одеться по моде нетрудно. Чаще всего молодежь выбирает:

— Классический стиль;

— Экстравагантный стиль с элементами бохо;

— Классический стиль;

— Этно-стиль с неординарными элементами;

— Спортивный стиль.

Для удобства в плане носки стоит выбрать спортивный стиль или повседневный.

Уличный стиль одежды для молодёжи

Последним писком моды является минималистичная уличная одежда. Романтичное платье легко можно комбинировать с дорогим пальто, или подобрать простые джинсы и свитер. Сникерсы выгодно дополнят любой образ. Джинсовая куртка и романтичное платье вполне впишутся на тёплое время года. Летом можно носить солнцезащитные очки, шляпу с широкими полями, панаму и длинный легкий шарф. Парням одеться в уличном стиле еще проще. Стоит надеть любые свитшоты, свитеры, футболки и джинсы. Всё это будет смотреться органичным и модным.

Спортивный стиль одежды

Думать, что к спортивному стилю одежды относится только обычная удобная одежда для повседневной носки — заблуждение. Современные дизайнеры создают также и неординарную одежду, которая будет не только удобной, но и выгодно подчеркнет фигуру.

Цвета в молодёжной одежде

Последним писком моды являются сочные расцветки, которые цепляют глаз, когда лук подобран безупречно. В настоящее время популярны цвета:

тёмная вишня;

морская волна;

спелая клубника;

коралловый;

ярко-солнечный.

Классический белый и черные цвета совершенно не опускают своих позиций по универсальности и впишутся в любой образ.

Ткани в молодежной одежде

Самыми популярными тканями при создании молодежной одежды в 2022 году являются:

— плотный трикотаж;

— шерсть;

— джинсовая ткань;

— кожа.

Летом девушки вполне могут пополнить свой гардероб нюдовыми платьями из лёгких и воздушных материалов.

Аксессуары в молодёжном стиле

Женственные кружева и укороченные модели с металлической фурнитурой не выходят из моды. Шарфы из шёлка и панамки добавят загадочности в любой образ. Дамы, выбирающие деловой стиль, вполне могут сочетать пояса и галстуки, дополняя образ яркими перчатками и стильными заколками.

Заключение

Молодёжь в настоящее время ощущает максимальную свободу в самовыражении. В 2022 году можно абсолютно всё, ведь рамки — не для молодых людей. Главное, чтобы выбранный образ соответствовал настроению, характеру и желаемому посылу в мир.