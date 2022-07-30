Покупка прокси-сервера — решение всех проблем с приватностью в интернете

Безопасность в интернете или так называемая сетевая гигиена — это то, что волнует каждого современного пользователя. Сайты, ворующие данные, и назойливая реклама — это ещё не самое неприятное, с чем можно столкнуться. Надёжный и законный способ предостеречь себя — использовать приватные прокси. Что это такое и в чем преимущества таких сервисов — ниже.
Прокси или VPN (ВПН) — это отдельный сервер, основная задача которого маскировать любые личные данные пользователя, включая его реальное местонахождение (вычисляется по айпи-адресу). Это необходимо для того, чтобы пользователь не оставлял в интернете так называемый «сетевой след» — набор информации, которая при обнаружении злоумышленником может нанести ему вред.
Почему свой сетевой след необходимо скрывать:
Приватные прокси-сервера помогают решить эти проблемы с самым высоким процентом надёжности — такой результат не дадут программы-маскировщики, расширения для браузера или блокираторы рекламы.
Пользователю нет необходимости как-то особенным образом использовать личный прокси — после его покупки или подписки на пакет, услуга предоставляется автоматически. Сервер работает фоном — любой авторизованный выход пользователя в сеть осуществляется через него.
ВАЖНО! Использование таких прокси-сервера полностью законно в некоммерческих целях, а также доступно — цена использования личного ВПН не превышает цены стандартно подписки на развлекательный ресурс (в случае стандартного пакета).
Сервер даёт множество преимуществ, главное из которых — анонимность. Большинству пользователей нет необходимости защищаться от намеренных попыток узнать личные данные со стороны третьих лиц, но этим могут заниматься роботы в автоматическом режиме — так создаются базы данных, используемые без согласия владельцев этих данных.
Не секрет, что поисковики «адаптируют» результат выдачи под регион, из которого исходит запрос. Неоднократно было подтверждено, что пользователи из более состоятельных стран получают предложения в среднем в два-три раза выше по цене, чем пользователь из региона развивающейся страны. Явление получило свое название — ценовая дискриминация, но никаких мер борьбы с ним предпринято не было.
Единственный способ избавить себя от постоянных переплат при покупках, бронировании отелей и ресторанов, а также покупках авиабилетов — воспользоваться прокси. Постоянная смена региона в автоматическом режиме сломает алгоритмы поисковика, из-за которых вы не можете найти выгодное предложение.
Большинство данных, которые пользователи оставляют в сети — это безобидные «следы» вроде фотографий и прочей личной информации. Но более агрессивные алгоритмы сбора нацелены на поиск более важных данных — например, паролей, которые браузер автоматически запоминает.
Также в опасности могут быть платёжные и паспортные данные, которые пользователь когда-либо вводил для идентификации, его контакты.
Зачем собирается эта информация:
В некоторых случаях данные собираются просто для статистики и обучения алгоритмов, но и в этом нет ничего полезного для пользователя — все собранное остаётся в сети и рано или поздно будет кем-то найдено, а впоследствии использовано или обнародовано.
Это гораздо проще, чем кажется — для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками. ALT VPN — ваша лучшая защита от вмешательства в личную жизнь и приватную сферу общения в сети.
С приобретением у нас приватного прокси-сервера вас перестанут беспокоить региональные ограничения, опасность со стороны мошенников и назойливая реклама. Это полностью безопасно и значительно улучшает опыт нет-серфинга.
Изображение с сайта pixabay.com
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