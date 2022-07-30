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Покупка прокси-сервера — решение всех проблем с приватностью в интернете

  • 30/07/2022, 23:13
Установили множество расширений для браузера, но всё ещё не получили гарантии безопасности в интернете? Используйте приватный прокси - это гарантия лёгкого и частного веб-серфинга.

Безопасность в интернете или так называемая сетевая гигиена — это то, что волнует каждого современного пользователя. Сайты, ворующие данные, и назойливая реклама — это ещё не самое неприятное, с чем можно столкнуться. Надёжный и законный способ предостеречь себя — использовать приватные прокси. Что это такое и в чем преимущества таких сервисов — ниже.

Что такое прокси?

Прокси или VPN (ВПН) — это отдельный сервер, основная задача которого маскировать любые личные данные пользователя, включая его реальное местонахождение (вычисляется по айпи-адресу). Это необходимо для того, чтобы пользователь не оставлял в интернете так называемый «сетевой след» — набор информации, которая при обнаружении злоумышленником может нанести ему вред.

Почему свой сетевой след необходимо скрывать:

  • это вопрос приватности и сохранности личной информации — например, фото и переписок;
  • пользователь может наткнуться на фишинговые сайты — специальные страницы для сбора информации, которые без разрешения считывают важные данные (контакты, пароли и т.д.);
  • некоторые сайты, собирающие информацию, не являются опасными, зато продают полученные данные рекламным агентствам — в результате пользователь оказывается буквально завален спамом.

Приватные прокси-сервера помогают решить эти проблемы с самым высоким процентом надёжности — такой результат не дадут программы-маскировщики, расширения для браузера или блокираторы рекламы.

Для чего используются прокси?

Пользователю нет необходимости как-то особенным образом использовать личный прокси — после его покупки или подписки на пакет, услуга предоставляется автоматически. Сервер работает фоном — любой авторизованный выход пользователя в сеть осуществляется через него.

ВАЖНО! Использование таких прокси-сервера полностью законно в некоммерческих целях, а также доступно — цена использования личного ВПН не превышает цены стандартно подписки на развлекательный ресурс (в случае стандартного пакета).

Сервер даёт множество преимуществ, главное из которых — анонимность. Большинству пользователей нет необходимости защищаться от намеренных попыток узнать личные данные со стороны третьих лиц, но этим могут заниматься роботы в автоматическом режиме — так создаются базы данных, используемые без согласия владельцев этих данных.

Нет привязки к региону

Не секрет, что поисковики «адаптируют» результат выдачи под регион, из которого исходит запрос. Неоднократно было подтверждено, что пользователи из более состоятельных стран получают предложения в среднем в два-три раза выше по цене, чем пользователь из региона развивающейся страны. Явление получило свое название — ценовая дискриминация, но никаких мер борьбы с ним предпринято не было.

Единственный способ избавить себя от постоянных переплат при покупках, бронировании отелей и ресторанов, а также покупках авиабилетов — воспользоваться прокси. Постоянная смена региона в автоматическом режиме сломает алгоритмы поисковика, из-за которых вы не можете найти выгодное предложение.

Данные нельзя украсть

Большинство данных, которые пользователи оставляют в сети — это безобидные «следы» вроде фотографий и прочей личной информации. Но более агрессивные алгоритмы сбора нацелены на поиск более важных данных — например, паролей, которые браузер автоматически запоминает.

Также в опасности могут быть платёжные и паспортные данные, которые пользователь когда-либо вводил для идентификации, его контакты.

Зачем собирается эта информация:

  • для последующей продажи рекламным агентствам;
  • для мошеннических действий;
  • для спама.

В некоторых случаях данные собираются просто для статистики и обучения алгоритмов, но и в этом нет ничего полезного для пользователя — все собранное остаётся в сети и рано или поздно будет кем-то найдено, а впоследствии использовано или обнародовано.

Как приобрести себе приватный прокси?

Это гораздо проще, чем кажется — для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками. ALT VPN — ваша лучшая защита от вмешательства в личную жизнь и приватную сферу общения в сети.

С приобретением у нас приватного прокси-сервера вас перестанут беспокоить региональные ограничения, опасность со стороны мошенников и назойливая реклама. Это полностью безопасно и значительно улучшает опыт нет-серфинга.

Изображение с сайта pixabay.com

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