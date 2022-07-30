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Создателей новосибирской инновационной компании вернули в число собственников

  • 30/07/2022, 15:24
новости Новосибирска
Их оппонент оспаривает решение кассации в Верховном суде.

В конфликте вокруг новосибирской компании «Ангиолайн» наметился перелом: суды отменили решение об исключении создателей компании из числа акционеров и отказали в иске о прекращении производства стентов. Похоже, в госорганах начали осознавать риски ситуации, не исключает Информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».

— 21 июля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения первых двух инстанций по иску миноритарных акционеров АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и компании Health Care Solutions из Люксембурга об исключении из общества Андрея Кудряшова и Алексея Французова, владевших на двоих 75% акций. Теперь создатели бизнеса вернули свои акции и полномочия. Иск отправлен на новое рассмотрение, а Лебедева уже обжаловала решение в Верховном суде, — пишет глава ЦДЖ Андрей Кузнецов. — Тем временем, 27 июля её иск об отзыве регистрационных удостоверений для производства стентов компанией «Р-Васкуляр», созданной Французовым, был отклонён Арбитражным судом Новосибирской области.

Он также сообщает, что ранее Федеральная налоговая служба отказалась подтверждать полномочия Лебедевой в качестве гендиректора «Ангиолайна».

— ФНС приняла дальновидное решение, учитывая вердикт кассации. Государственные структуры взялись разворачивать ситуацию после того, как на «Ангиолайне» остановилось производство, а создатели компании обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку, как же так получилось, что один из немногих успешных импортозамещающих проектов в отечественном здравоохранении оказался под угрозой ликвидации в интересах иностранцев, — добавляет Кузнецов.

новости Новосибирска

Основателей «Ангиолайна» убедительно попросили восстановить производство

Напомним, «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации  экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привѐл к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок  для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

 

Ранее редакция сообщала, что в середине июня основатели «Ангиолайна» направили письмо Владимиру Путину с просьбой поручить госорганам разобраться в ситуации. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : производство медицина бизнес


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