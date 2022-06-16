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Особенности применения систем мониторинга Виалон

  • 16/06/2022, 16:08
Система мониторинга Виалон позволяет отслеживать транспортные средства, передвижение, потребление топлива, и активно применяется в разных сферах.

Компания Виалон занимается разработкой и внедрением различных решений для спутникового мониторинга на базе системы Глонасс. Каждому предлагается более ста разработанных программных продуктов, в том числе серверная версия wialon local ,которые нацелены на мониторинг разного плана.

Особенности системы для мониторинга транспорта

Компания имеет более 350 партнеров в России, странах СНГ и более 13 лет активно внедряет свои разработки на рынке. Почти половину рынка мониторинга занимает продукция данного бренда. Многие покупают такие системы слежения для своего автопарка, при этом могут получить месяц бесплатного обслуживания. Компания динамично развивается, предлагает решения, которые связаны с мониторингом транспорта, с другими объектами. Компания всегда занимает первое место в мире и лидирует на международном уровне.

Виалон сервис — настоящие профессионалы, реализующие комплексы для решения мониторинга посредством спутника, при этом занимается, как разработкой программ, так и подбором оборудования, монтажом. Еще тринадцать лет назад компания успешно реализовала свои идеи в сфере GPS и ГЛОНАСС. За 4 года она смогла проделать серьезную работу и добиться значительных достижений. Теперь продукты компании — это многофункциональные системы:

  • для транспорта,
  • мобильных установок,
  • стационарных объектов.

Как известно система Виалон окупается всего за месяц. В более чем 130 странах мира программы активно применяются. Главное, это большое количество довольных клиентов, постоянные заказчики, оставляющие положительные отзывы о работе системы по разных направлениям в каждой сфере.

Разнообразие программного обеспечения от Wialon

По своей сути это эффективные услуги спутникового мониторинга, причем они включают в себя, как комплексную аналитику, так и предоставление отчетности каждому клиенту. Среди возможностей Виалон – GPS, мониторинг Глонасс, маршрутизация, анализ датчиков, особых параметров, контроль качества вождения, контроль топлива и территорий, видеомониторинг и многое другое.

Сферы, в которых активно применяется система Wialon, это фермерство, строительная сфера, грузоперевозки, коммунальные службы, добывающая отрасль. Также это отличная возможность предотвратить угон. Есть возможность разработать решение под любой бизнес. Вам могут предложить несколько вариантов, в том числе локальную версию, облачную версию, также вам расскажут об оборудовании, которое совместимо с системами Виалон.

Фото с сайта pixabay.com

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