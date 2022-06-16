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Филармония вручила «Золотые ключи» в честь юбилея

  • 16/06/2022, 15:57
новости Новосибирска
Премия «Золотой ключ» по традиции вручается за вклад в развитие культуры и искусства.

15 июня на сцене Концертного зала имени А. М. Каца прошел торжественный юбилейный концерт при участии Новосибирского академического симфонического оркестра. Вечер открылся церемонией вручения филармонической премии «Золотой ключ», которая по традиции вручается за вклад в развитие культуры и искусства.

«85 исполняется впервые!» — такой девиз филармония выбрала в юбилейном году, полном масштабных фестивалей, ярких гастролей и творческих проектов. День рождения отметили в июне серией праздничных концертов для разной аудитории. Слушатели могли выбрать программу на любой вкус: от детского интерактива «Стань звездой» до большой танцевальной вечеринки с Биг-бэндом Владимира Толкачева в вечернем фойе концертного зала Каца. Главной интригой стало вручение ежегодной филармонической премии «Золотой ключ».

«Премия «Золотой ключ» — это ежегодная премия Новосибирской филармонии. Она вручается с 1998 года, в своей истории делала лишь две паузы: во время строительства зала Каца и во время пандемии. В этом году мы решили вернуться к ней, но изменить формат: если раньше премия вручалась только сотрудникам филармонии или известным деятелям культуры Новосибирска и Новосибирской области, то в этом году премию получат коллективы Новосибирской филармонии, которые также отметили юбилеи в этом концертном сезоне», — рассказал генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

Лауреатами премии «Золотой ключ» в 2022 году стали Русский академический оркестр, старейший музыкальный коллектив Сибири, недавно отметивший 95-летие, Новосибирский академический симфонический оркестр – в честь 65-летия, Новосибирская хоровая капелла и Ансамбль ранней музыки Insula Magica – в честь 40-летия, и Filarmonica-квартет, отметивший в этом сезоне 30 лет. Это ведущие коллективы Новосибирской филармонии, крупнейшей концертной организации в стране, в которой сегодня базируются 15 различных творческих составов от больших оркестров до небольших ансамблей.

«У каждого коллектива есть звездные моменты в его биографии. То, с чем мы столкнемся сегодня вечером – это даты в биографии ведущих творческих коллективов филармонии. Эти праздники – особенность повседневной жизни, они заставляют задуматься о возрасте, о том, как дальше развиваться, — рассказывает художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский. – У нас сегодня самый богатый «ассортимент» из различных музыкальных стилей, творческие коллективы очень разные, сложно сочетать их интересы, особенно когда они борются за право выступать на главной сцене. Слово «филармония» переводится как «любовь к гармонии» — мы стараемся этому соответствовать».

Праздник завершился выступлением Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Рустама Дильмухаметова. Программу из произведений популярной классики украсили архивные кадры истории филармонии – от первых фотографий коллективов до строительства Концертного зала имени А. М. Каца, современных гастрольных и концертных планов.

На этой праздничной ноте сезон Новосибирской филармонии еще не завершен – до середины июля в Концертном зале Каца и Камерном зале филармонии будут продолжаться концерты различных жанров, в том числе и на открытом воздухе. Новый сезон по традиции начнется в августе, а абонементы симфонического оркестра и других коллективов откроются в сентябре.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония Концерт


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