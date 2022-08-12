Особенности ремонта квартир и помещений

Ремонт можно начать, но как говорил Жванецкий его нельзя закончить. Именно поэтому он пугает многих. Квартира уже потеряла свой прежний лоск, но начать что-то менять страшно. И это неудивительно, ведь придется столкнуться с огромным количеством проблем, которые предстоит решить. Однако все так страшно, если об этом постоянно думать. А если взять и начать делать, то пугаться не останется времени. Тем более, что мы подготовили инструкцию, как провести ремонт в квартире.

Кстати, еще один «тормоз», не дающий вовремя начать перемены в жизни дома – деньги. Да ремонт – это дорого, но можно сэкономить, берясь за некоторые работы самостоятельно. Например, все об отделке стен подскажет otdelkasten.com, и вот уже не нужны штукатуры да маляры.

Как долго длится ремонт

Всем сразу же хочется знать, когда же уже можно будет наслаждаться свежим интерьером. Если пользоваться услугами профессиональной бригады, то все работы (в большинстве случаев) они выполнят месяца за два. Но здесь возможны разные вариации. Если сроки «горят» и позволяют финансы, то можно доплатить за сверхурочные и работа пойдет живее. Хотя здесь нужно быть внимательными, ведь иногда мастера качества ставят в жертву скорости, поэтому на каждом этапе должен быть контроль.

Также может быть и напротив. Если вы захотели какие-то невероятные изыски, которые в значительной степени усложняют работу, то вероятно два месяца будет мало. Кроме этого, на сроки влияет площадь помещений.

Сэкономить можно, наняв мастера-универсала. Однако это и время ремонта затянет, и повысятся риски, связанные с недобросовестной работой – все зависит от личных качеств человека.

Где найти строителей

По большому счету есть только два варианта, где взять рабочих:

Рекомендации знакомых. С одной стороны это вроде бы как гарантия, что есть отзыв реального человека на работу специалистов. Однако просто верить словам, пусть даже друзей или родственников нельзя, ведь понятие «хороший специалист» у всех разное. Лучше всего сходить в гости, где работал мастер, и посмотреть результат его трудов;

Объявления. Если же у знакомых нет подходящих кандидатов, то ничего не остается, как обзвон объявлений. Здесь риски повышаются, ведь отзывов вообще взять не откуда. Однако, в некоторых случаях, у мастеров есть возможность пригласить на объект, где он делает ремонт (если такой есть в данный момент в его распоряжении). Нужно всегда спрашивать, вдруг повезет.

Компания или частник?

Это извечный вопрос, вроде того как «что было первым курица или яйцо?». И у частников и у фирм есть как достоинства, так и недостатки. Проведем их сравнительную характеристику по основным параметрам:

Цена. Обычно у частника дешевле, как минимум ему не нужно платить зарплату офисных рабочих. Но здесь нужно знать рыночную цену работ, иначе мастер может решить подзаработать на не сведущих заказчиках. У фирм хоть и дороже, зато есть прайс – никто не будет обманут;

Профессионализм. Есть надежные мастера, как конторные, так и «свободные». Но если работник оформлен в штат компании, то она за него несет ответственность. Человека «с улицы» в случае неприятностей можно больше и не найти;

Сроки. В фирме есть все необходимые строительные специализации, в случае с частником в некоторых случаях нужно будет снова искать работника (например, для работ по электрике);

Надежность. Если заключен договор, то никакой особой разницы с кем он заключен нет.

По большинству показателей строительная фирма выглядит предпочтительнее (хотя далеко не все такие хорошие), однако за их преимущества придется заплатить.