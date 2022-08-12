Особенности ремонта квартир и помещений

Ремонт можно начать, но как говорил Жванецкий его нельзя закончить. Именно поэтому он пугает многих. Квартира уже потеряла свой прежний лоск, но начать что-то менять страшно. И это неудивительно, ведь придется столкнуться с огромным количеством проблем, которые предстоит решить. Однако все так страшно, если об этом постоянно думать. А если взять и начать делать, то пугаться не останется времени. Тем более, что мы подготовили инструкцию, как провести ремонт в квартире.
Кстати, еще один «тормоз», не дающий вовремя начать перемены в жизни дома – деньги. Да ремонт – это дорого, но можно сэкономить, берясь за некоторые работы самостоятельно. Например, все об отделке стен подскажет otdelkasten.com, и вот уже не нужны штукатуры да маляры.
Всем сразу же хочется знать, когда же уже можно будет наслаждаться свежим интерьером. Если пользоваться услугами профессиональной бригады, то все работы (в большинстве случаев) они выполнят месяца за два. Но здесь возможны разные вариации. Если сроки «горят» и позволяют финансы, то можно доплатить за сверхурочные и работа пойдет живее. Хотя здесь нужно быть внимательными, ведь иногда мастера качества ставят в жертву скорости, поэтому на каждом этапе должен быть контроль.
Также может быть и напротив. Если вы захотели какие-то невероятные изыски, которые в значительной степени усложняют работу, то вероятно два месяца будет мало. Кроме этого, на сроки влияет площадь помещений.
Сэкономить можно, наняв мастера-универсала. Однако это и время ремонта затянет, и повысятся риски, связанные с недобросовестной работой – все зависит от личных качеств человека.
По большому счету есть только два варианта, где взять рабочих:
Это извечный вопрос, вроде того как «что было первым курица или яйцо?». И у частников и у фирм есть как достоинства, так и недостатки. Проведем их сравнительную характеристику по основным параметрам:
По большинству показателей строительная фирма выглядит предпочтительнее (хотя далеко не все такие хорошие), однако за их преимущества придется заплатить.
Фото с сайта pixabay.com
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